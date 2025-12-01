Ennyire személyes még sosem volt Tóth Vera koncertje

Hírlevél

Az ünnepi időszak egyik legkülönlegesebb zenei eseményére készül a hazai közönség. Tóth Vera egy interjúban mesélt arról, hogyan épül fel az a nagyszabású karácsonyi koncert, amelyhez most egészen új művészi koncepciót álmodott meg. Az énekesnő célja, hogy a közönség ne csupán zenét halljon, hanem egy átfogó, érzelmekre épülő élmény részese legyen.
Tóth Vera

Tóth Vera idén egy teljesen új oldalát mutatja meg, amikor december 22-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadára áll a különleges karácsonyi koncertjével. Az elmúlt években hatalmas fizikai és lelki változáson ment keresztül, és az átalakulás nemcsak a fogyás eredményeiben, hanem a művészi megújulásban is megmutatkozik. A most készülő produkció ennek a változásnak a lenyomata: egy olyan est, ahol a zene, a színészi jelenlét és a lélektani üzenet egységet alkot - írja a Bors.

Tóth Vera és vendégművészei különleges estére készülnek
Fotó: Szabolcs László

Mi teszi különlegessé Tóth Vera karácsonyi koncertjét?

A koncert nem hagyományos formában épül fel: a „lélekhangjai” koncepcióban az ének mellett felolvasások, különleges zenei elemek és intimebb, személyesebb tartalmak is helyet kapnak. A produkció célja, hogy a közönség egy komplex, művészi élményen keresztül kapcsolódhasson az ünnep hangulatához. A program egy díjnyertes darabot is tartalmaz, amely még különlegesebbé teszi az estét.

Milyen művészek lépnek fel Tóth Vera ünnepi koncertjén?

Az eseményen ismert és elismert művészek működnek közre: Hrutka Róbert új dallamai, Wunderlich József karakteres hangja és Dr. Almási Kitti szakmai szemlélete mind hozzátesznek a produkció egyediségéhez. A Tóth Vera Band ezúttal vonósnégyessel kiegészülve lép színpadra, a Burattino Nevelőotthon gyermekkórusa pedig különleges színfoltot ad a koncertnek.

Hogyan hatott Tóth Vera fogyása és átalakulása a karrierjére?

Tóth Vera 77 kilós fogyása és későbbi átalakulása nemcsak fizikai változást hozott, hanem új lendületet adott művészi pályájának. A megújult önbizalom és energiák most a koncertkoncepcióban is visszaköszönnek: bátrabban, összetettebb formában nyúl a zenéhez, és egy teljesen új tematikát épített fel, amely túlmutat a hagyományos előadó-művészeti kereteken.

