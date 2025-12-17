Vasvári Vivien elárulta, hogyan készülnek a karácsonyra – erre senki nem számított

Vasvári Vivien gyerekeinek idén is különleges adventi időszakban volt része. Az édesanya és családja számára a karácsony nem csupán ajándékozásról szól: a közös élmények és a másoknak való adás öröme áll a középpontban, miközben egy modern hagyomány is színesíti az ünnepeket – írja a Bors.

Vasvári Vivien

Fotó: Szabolcs László

Hogyan készül a karácsonyra Vasvári Vivien?

A család egyik legkülönlegesebb karácsonyi szokása a „Jézuska AI”, amit Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond hozott létre.

A gyerekek WhatsAppon küldik el kívánságaikat a virtuális Jézuskának, akitől nemcsak ajándékokat kapnak, hanem kedves üzeneteket és jótanácsokat is.

Ezek az üzenetek apró feladatokra, jó cselekedetekre és adományozásra ösztönzik a kicsiket, így a modern technológia segíti őket abban, hogy megtapasztalják az adás örömét. Vasvári Vivien szerint ez a hagyomány egyszerre játékos, izgalmas és nevelő hatású, miközben a karácsony meghitt hangulatát is megőrzi. A Jézuska AI lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek közösen beszélgessenek arról, kinek szeretnének segíteni.

Miért fontos Vasvári Viviennek, hogy gyerekei adjanak is?

A család egész évben segít a rászorulókon, de karácsonykor különösen nagy hangsúlyt kap az adományozás. A gyerekek aktívan részt vesznek a döntésekben: ők választják ki, kinek ajándékoznak, és mely kezdeményezéseket támogatják. Vasvári Vivien szerint az ünnep nem csupán arról szól, amit kapunk, hanem arról is, amit adunk. Így a karácsony nemcsak fényekben és ajándékokban gazdag, hanem szeretetben és tanulságos családi pillanatokban is.

