Vasvári Vivien übercuki képeket posztolt a fa alól

A hatgyermekes anyuka otthonában idén minden a zöld, morcos, mégis szerethető figuráról szól. Vasvári Vivien gyermekei összeillő, Grincs-mintás pizsamában pózolnak a karácsonyfa előtt, amely szintén a népszerű karakter köré épülő díszítést kapott. A meghitt pillanat azonnal elnyerte a követők tetszését – írja a Bors.

Vasvári Vivien gyermekei idén a Grincset választották karácsonyi kedvencnek, az ünnepi készülődés meghitt családi hangulatban telt

Fotó: MW Bulvár

A fotón jól látszik, hogy a gyerekek nemcsak a pizsamát, hanem az egész hangulatot élvezik – a Grincs-tematikájú karácsonyfa és a mosolygós arcok igazi ünnepi atmoszférát teremtenek.

„A mi kis Grincheink így kívánnak kellemes ünnepeket mindenkinek!” – írta a képekhez Vasvári Vivien.

Amikor a Grincs lesz a karácsony sztárja Vasvári Vivien gyermekei körében

A tucatnyi klasszikus karácsonyi mese közül nem véletlen, hogy idén sok családnál a Grincs került reflektorfénybe. Vasvári Vivien gyermekei esetében a tematikus pizsama és dekoráció is azt mutatja, hogy a közös élmények és az összhang legalább annyira fontosak, mint maga az ajándékozás.

A rajongók szerint a fotó nemcsak aranyos, hanem inspiráló is – sokan már most ötleteket merítenek belőle a saját ünnepi készülődésükhöz.

