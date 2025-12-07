Szomorú hírt jelentett be Viczián Viktória

Viczián Viktória szomorú hírt osztott meg követőivel: az egykori Miss Earth Hungary és párja szakított a rajongók legnagyobb megdöbbenésére – írja a Bors.

Viczián Viktória szomorú hírt osztott meg követőivel.

Fotó: Bors / Tumbász Hédi

A modell és kedvese egy Instagram-posztban jelentették be a szakítást, amelyhez egy fotót is csatoltak.

„Hálásan köszönjük, hogy az életünk részei voltatok, de egy korszak lezárult. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a döntésünket. Erről a témáról nem szeretnénk többet nyilatkozni” – írta a modell.

Viczián Viktória és kedvese igazi álompár volt

Viczián Viktória korábban arról beszélt, hogy a szerelemben és a karácsony hangulatában is új fényt hozott számára kedvese, az Exatlonból ismert Somhegyi Krisztián. A pár három év alatt összeköltözött, közös vállalkozást indított, házat és autót vásárolt, és együtt nyerték meg a TV2-n futó Párharc című reality-t. Közösen kutyákat is örökbe fogadtak, ezért sokan már a lánykérés bejelentését várták.

