Viczián Viktória

Szomorú hírt jelentett be Viczián Viktória

7 órája
Olvasási idő: 3 perc
Váratlan bejelentéssel sokkolta követőit a szépségkirálynő és párja. Viczián Viktória és kedvese úgy döntöttek, külön utakon folytatják, ezzel lezárva kapcsolatuk eddig közösnek hitt jövőjét.
Viczián Viktória szomorú hírt osztott meg követőivel: az egykori Miss Earth Hungary és párja szakított a rajongók legnagyobb megdöbbenésére – írja a Bors. 

Viczián Viktória szomorú hírt osztott meg követőivel.
Fotó: Bors / Tumbász Hédi

A modell és kedvese egy Instagram-posztban jelentették be a szakítást, amelyhez egy fotót is csatoltak. 

„Hálásan köszönjük, hogy az életünk részei voltatok, de egy korszak lezárult. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a döntésünket. Erről a témáról nem szeretnénk többet nyilatkozni” – írta a modell. 

Viczián Viktória és kedvese igazi álompár volt 

Viczián Viktória korábban arról beszélt, hogy a szerelemben és a karácsony hangulatában is új fényt hozott számára kedvese, az Exatlonból ismert Somhegyi Krisztián. A pár három év alatt összeköltözött, közös vállalkozást indított, házat és autót vásárolt, és együtt nyerték meg a TV2-n futó Párharc című reality-t. Közösen kutyákat is örökbe fogadtak, ezért sokan már a lánykérés bejelentését várták. 

Apró bikiniben borzolta a kedélyeket Viczián Viktória 

A 2017-es Miss Earth Hungary, Viczián Viktória egy medencében pihente ki a fáradalmakat, a róla készült hangulatos fürdőruhás fotó tökéletesen hangsúlyozza formás idomait.

Imádja a nyarat az egykori szépségkirálynő 

Viczián Viktória imádja a nyarat, a forró hőségben előszeretettel hűsítette le magát a tengerparton vagy egy medencében. A sztár folyamatosan posztolt nyári élményeiről, és számos szexi fotóval lepte meg rajongóit. 

 

