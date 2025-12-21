Vitray Tamás 93 évesen sem állt még le a műsorgyártással

Televíziós legenda. Riportok, beszélgetős műsorok, olimpiai sportközvetítések fűződnek a nevéhez. A Magyar Televízió Örökös tagja, Kossuth-díjas, Prima Primissima-díjas, az egykori SZFE emeritus professzora. Vitray Tamásnak két fia van, Tamás és Péter. A negyedik feleségével, Ivens Évával él harmonikus házasságban. Dédapa: a család legifjabb tagja, Noé elmúlt egyéves. A Bors a 93. születésnapja alkalmából készített interjút a legendás tévéssel.
November 5-én töltötte be a 93. évét. Úgy tudom, különleges születésnapra invitálták a vendégeket.
Vitray Tamás: – Éva találta ki már tavaly, hogy küldjünk ki meghívókat, ki-ki jelezzen vissza, jön-e, én pedig elkészítettem egy kvízt, és vendégeinkkel el is játszottuk. Tavaly is, idén is én voltam a játékvezető, a díj pedig 80 kaparós sorsjegy volt. A kérdések korábbi riportjaim részleteiből készültek. Igazán nagy siker volt. A sorsjegyeken talált pénznyereményeket pedig, aki akarta, átadhatta a Dius Cumizdája Alapítványnak, ahol Vitray Dezső is nevelkedik.
Ki az a Vitray Dezső?
Vitray Tamás: – Ő a mi hét hónapos, gyönyörű, vörös cicánk. Éva fia találta, icipici volt, elfért a tenyeremben. Azt sem tudtuk, hogy lehet megetetni. Varga doktor urat hívtuk fel a Család utcai rendelőben, ő tanácsolta, hogy keressük meg a Dius Cumizdája Alapítványt, hátha befogadják a cicát. Dezső most ott bentlakásos tanuló. Akkor még azt gondoltuk róla, hogy Ica. Kiderült, hogy nem. Így lett Dezső, és éli világát Vajtán, a Kölyökmentő Alapítványnál, amelynek támogatói vagyunk. Látogatóba nem merünk menni: annyi helyes kiskutya meg kiscica van ott – nem akarunk elcsábulni. Dezsőről meg kapunk képeket.
Két emberöltőnyi időt töltött a televíziónál; hiába nyugdíjas, nem áll le. Ma is dolgozik. A Magda című filmjét Friderikusznál mutatta be, és majdnem 350 ezren látták.
Vitray Tamás: – Ennél kicsit bonyolultabb volt a Magda előélete. Nem Friderikusznál készítettem, csak ő hívott fel érdeklődve, hogy hol lehet majd a filmet megnézni. Még magam sem tudtam, ő pedig felajánlotta, hogy nála lehetne. A dolgot bonyolította, hogy van benne egy másfél perces rész, amit még a Magyar Televíziónál forgattam, ehhez kellett a jelenkori utódtévé engedélye. Némi levélváltást követően sikerült.
Vitray Tamás megnősült, két éve vette feleségül Évát
És ekkor jött Éva?
Vitray Tamás: – Évát operaénekes korából ismertem, személyesen pedig az Interoperettben találkoztunk, és köszönő viszonyig jutottunk. Aztán amikor ide költöztem, kiderült, hogy egymás szomszédságában lakunk. Ma már a feleségem és munkáim gyártásvezetője.
Két éve házasok...
Vitray Tamás: – Beköltöztem Évához, legidősebb unokám, a 32 éves Tamás meg abba a lakásba, amelyben addig én éltem. Szomszéd, és Évának gyakori kosztosa. Ha ínyére való készül, vagy erős kar kell, jön.
1958-tól dolgozott a televíziónál. Most pedig a maga kedvére forgatja a Csakazértis… sorozat darabjait, saját produkcióban. Nem szeretne pihenni?
Vitray Tamás: – Ha érdekli, elmondom, hogy vagyok én ezzel a 67 évvel. Nekem azonnal a televízió lett a szerelem, életem fő célja. Mindennél fontosabb, és ha voltak is válságaim a magánéletemben, a munkában soha. Az archívumban állítólag 4000 műsornál található meg a nevem a Magyar Televízióban. A Kiképzés című könyvemben írok a kezdetekről. Terveztem a folytatást Frontszolgálat címmel, el is kezdtem, de két fejezet után eltűnt a gépemen a kézirat. Baljós jelnek éreztem, abba is hagytam az írást.
A teljes interjút a borsonline.hu-n tudja elolvasni, ahol Vitray mesél a televíziós múltjáról, arról, hogy milyen nemzeti tévét tudna elképzelni, és azt is elmeséli, hogyan telik majd a karácsonya.
