Aggasztó hír: kórházba került Voith Ági

Aggasztó hírek érkeztek Voith Ágiról. A Jászai Mari-díjas színésznő a hírek szerint súlyos betegséggel került kórházba, amit nemrég ő maga is megerősített. Szerencsére, a művésznő – akit tüdőgyulladás miatt kezelnek –, a helyzet dacára már jól van, és nagy erőkkel készül a karácsonyra a családjával, számolt be a borsonline.hu.

Így van most Voith Ági

Ádám fiamnál lesz a karácsonyi összejövetel, addigra én is kimászom a kórházból, mert most sajnos itt vagyok, elért egy tüdőgyulladás. Szerencsére már kifelé megyek belőle, nemsokára haza is engednek

– árulta el egy hazai lapnak a színésznő, aki ma már csak ritkán vállal fellépést: mint mondta, inkább élvezi az életet a párjával Nagykovácsiban.

Voith Ági a TV2-n futó Doktor Balaton című napi sorozat egyik fő karaktereként szerepelt, ráadásul egykori szerelme, Bodrogi Gyula oldalán, számoltunk be annak idején az Origón.

Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész. Mészáros Ági kétszeres Kossuth-díjas színésznő és Voith Lajos főhadnagy lánya. Egy diákcsíny miatt - az 1956-os forradalom után társaival gyászszalagot rakott osztálytermének Kossuth-címerére - kicsapták az iskolából. Az 1957-58-as évet a svájci Biel-Bienne-ben, illetve az olaszországi Bolzanóban, apácák intézetében töltötte.




