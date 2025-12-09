Jön Zámbó Jimmy unokája?

Takács Zsuzska egyre nyíltabban beszél közös jövőjükről párjával, Zámbó Krisztiánnal, aki ikonikus édesapja, Zámbó Jimmy örökségét is magával viszi a kapcsolatuk mindennapjaiba.

Zámbó Jimmy fia, Zámbó Krisztián és barátnője, Takács Zsuzska

Fotó: Mediaworks

A modell bevallotta: nemcsak az esküvő kérdése került napirendre, hanem az is, mikor vágnának bele a családalapításba. A pár közös otthonban gondolkodik, méghozzá csendes, természetközeli helyen – nem Budapesten, inkább a főváros mellett vagy akár a Balaton partján. Zsuzska szerint ez az a környezet, ahol később gyermeket is szívesen nevelnének.

Most már készen állok arra, hogy édesanyává váljak, hogy egy család legyünk igazából Krisztiánnal. Természetesen azért szeretnénk megtartani azt a felállított sorrendet, hogy előbb esküvő és utána babázunk, de most már, hogyha jönne, akkor bátran jöhetne, mert készen állunk rá

– árulta el Zsuzska a Borsnak.

Zámbó Jimmy fia optimista

Azt mondja a celeb, ha minden jól alakul, akár két gyereket is szeretne, egy fiút és egy lányt, és tréfásan azt is megjegyezte, hogy az ikreket sem bánná.

A lényeg számára a biztonságos, szeretettel teli környezet, ahol a kisbabák egészségesen, nyugodtan nőhetnek fel.

Bár egyelőre nem jelöltek ki pontos időpontot a baba érkezésére, a terveik egy irányba mutatnak. Zámbó Jimmy fia és Zsuzska érzi, hogy az életük mostani szakasza ideális alapot teremt a következő nagy lépéshez.

