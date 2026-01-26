Most érkezett! Mutatjuk a Nagy Duett 2026 párosait

A Nagy Duett nyolcadik évada február 15-én rajtol el a TV2 műsorán. Az élő adásokban profi énekesek és ismert közéleti, illetve szórakoztatóipari szereplők alkotnak alkalmi duókat, hogy hétről hétre bizonyítsanak a zsűri és a nézők előtt. A műsorvezetők idén is Liptai Claudia és Till Attila lesznek, míg a zsűriben több ismert arc is helyet kapott - írja a Bors.
Kik szerepelnek az A Nagy Duett 2026-os évadában?
Az idei évadban kilenc páros és egy trió méretteti meg magát. A teljes lista a következő:
- Curtis – Széki-Barnai Judie
- Gesztesi Panka – Kovács Áron
- Tolvai Reni – Lakatos Laci
- Komonyi Zsuzsi – Fekete Pákó
- Lengyel Johanna – Schobert Norbi Jr.
- Gáspár Bea – Peter Srámek
- Stana Alexandra – Galambos Lajos
- Gallusz Niki – Gajdos Tamás
- Vastag Csaba – Domján Evelin
- Trió: Bódi Tesók (Hunor, Megyer) – Péterffy Lili Lelle
A mezőnyben fiatal tehetségek, tapasztalt előadók és olyan szereplők is feltűnnek, akik eddig egészen más szerepben voltak ismertek.
Melyik páros a legnagyobb meglepetés az A Nagy Duettben?
Az idei évad egyik legnagyobb meglepetése, hogy valódi házaspár is versenybe száll: Curtis és Judie nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is egy csapatot alkotnak. Szintén különleges a trió indulása, hiszen ilyen felállás korábban még nem volt a műsor történetében. A Bódi Tesók és Péterffy Lili Lelle együttese emiatt is kiemelt figyelmet kap.
Miért különleges az A Nagy Duett nyolcadik évada?
A nyolcadik széria több szempontból is eltér az előzőektől: új párosítások, egy trió indulása, valamint generációkon és műfajokon átívelő szereplőgárda jellemzi. Emellett a műsor a tavalyi sikeres visszatérés után továbbra is az élő show-kra épít, ahol a közönség reakciói és a zsűri véleménye is kulcsszerepet játszik.
Sokkoló beismerést tett a Bódi tesó! Kis híján halálra gázolt egy gyermeket és nagymamáját
A Bódi Tesók fiatal koruk ellenére hatalmas sikernek örvendenek. Most azonban kiderült, hogy a Bódi tesók közül Bence csaknem közúti balesetet okozott, aminek akár tragédia is lehetett volna a vége.