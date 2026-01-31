Lebukott A Nagy Ő sztárja! Senki sem érti miért hazudott ekkorát

A Nagy Ő idei évadában több emlékezetes pillanatot is okozott Princess Szabina, polgári nevén Dancsi Szabina, aki már az első belépéskor megosztotta a nézőket. A jellegzetes, magas hangon beszélő, hercegnői szerepbe bújó versenyző hamar közel került Stohl Andráshoz. A történet azonban a rózsaceremónián váratlan fordulatot vett, amikor nem kapott rózsát, és ezzel véget ért számára a verseny - írja a Bors.

Stohl András döntése után távozott Princess Szabina A Nagy Ő műsorából

Fotó: Török Gergely Ádám/Bors

Miért esett ki Princess Szabina A Nagy Ő-ből?

A kiesés hivatalosan a Nagy Ő rózsaceremóniáján történt, ahol Stohl András nem őt választotta a továbbjutók közé. A döntés Szabinát láthatóan megviselte: csalódottságának és sértettségének is hangot adott, és úgy érezte, nem kapta meg azt az elismerést, amelyre számított. Akkor még sokan úgy vélték, egyszerű érzelmi döntés született, később azonban új részletek kerültek elő.

Hazudott Princess Szabina A Nagy Ő-ben?

A műsor után nem sokkal elkezdett terjedni egy TikTok-videó, amelyben Princess Szabina teljesen más hangon beszél, mint amit a nézők A Nagy Ő epizódjaiban megszokhattak. Ez indította el a találgatásokat: sokan úgy gondolják, hogy a versenyző tudatosan alakított ki egy szerepet, amelynek része volt a feltűnően magas beszédhang is. Bár Szabina nyíltan nem nevezte hazugságnak a történteket, a reakciók alapján sok néző megtévesztve érezte magát.

Valóban megjátszotta a hangját A Nagy Ő hercegnője?

A felvételek alapján sokak szerint igen. A közösségi oldalakon megjelent kommentek rendre azt hangsúlyozták, hogy a civil videóban hallható hang természetesebb és kellemesebb. Többen úgy vélik, ha Dancsi Szabina a műsor elejétől önmagát adja, nem pedig egy megkomponált karaktert, akkor a kiesés akár elkerülhető lett volna. Az viszont biztos, hogy a történet új megvilágításba helyezte Princess Szabina rövid, de annál emlékezetesebb szereplését.

