Soha nem látott feszültség: Stohl András elvesztette a türelmét a Nagy Őben

Békés kiruccanásnak indult, de komoly konfliktus lett belőle A Nagy Ő pénteki adásában. Stohl András türelme látványosan elfogyott Gina viselkedése miatt, a vadonban töltött közös vacsora pedig minden volt, csak romantikus nem.

A Nagy Ő Gina ridegsége mindenkit kiborított

Elfogyott a türelem: robbant a feszültség A Nagy Ő-ben

Gina rideg megjegyzései és zárkózottsága egyre jobban feszítette a hangulatot, végül András nyíltan számon is kérte rajta, miért nem képes egyszerűen jól érezni magát. A szóváltás odáig fajult, hogy a főszereplő már azt is megkérdezte:

Gina egyáltalán akar-e még a játékban maradni.

Bár a rózsaceremónián végül továbbjutott, egyértelművé vált: A Nagy Ő történetében ez az este komoly fordulópont lehet. A kérdés már csak az, meddig lehet innen visszaépíteni a bizalmat – vagy Gina napjai meg vannak számlálva.

