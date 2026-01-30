Elszabadultak az indulatok a Nagy Ő első randija után

A Nagy Ő új évada az első pillanattól izgalmakat ígér: Stohl András már az első randin megmutatta, hogy a műsor nem a felszínes flörtökről szól. A nézők betekintést nyerhettek az érzelmek, a feszültség és a kapcsolatépítés valódi világába – írja a Bors.

A Nagy Ő Kovács Mónikát választotta az első randira

Fotó: TV2

Kalandpark és szikrázó érzelmek – A Nagy Ő randija

Stohl András az első kettes randira Kovács Mónikát választotta, aki civilben pedikűrösként dolgozik.

Olyanra volt szükségem, aki nem hangos, nem kell játszmázni, kedves, megértő, érzékeny

– mondta Stohl András. A lány sportos szettben érkezett, és hamar kiderült, hogy a kalandpark kihívásai közelebb hozzák őket egymáshoz.

A pálya fizikai és érzelmi próbái közelebb hozták a párt, és a humor sem maradt el. Mónika a randi előtt elárulta, nagyon örül, hogy András őt választotta, és bízik benne, hogy a lazább, kötetlenebb program közben fel tudnak szabadulni és jól tudják érezni magukat. A fizikai közelség és az együtt leküzdött akadályok közben András számára is kiderült, hogy valódi kapcsolódásra van lehetőség az első randin.

Eközben a villában Kiara Lord nem rejtette véka alá a véleményét: láthatóan nehezen viselte, hogy András választása nem rá esett.

Azt nem értem, miért őt hívta el randizni, sosem fejti ki a véleményét, és hát nem egy szép lány

– fogalmazott Kiara. Kritikus észrevételei ellenére a képernyőn keresztül is látható volt az összhang a Nagy Ő és választottja közt a randi során – a többórás közös program pedig óriási löketet adott Mónika önbizalmának és versenyszellemének.

Drámai fordulat A Nagy Őben: Stohl András döntése mindenkit meglepett

Az este végén mindenki csak kapkodta a fejét a villában. A Nagy Ő legújabb adásának rózsaceremóniáján három versenyző búcsúzott a műsortól, miközben egy extra rózsa borzolta a kedélyeket.

Stohl András nem finomkodott – azonnali kiesés a Nagy Őben

Az idei évad már az első percekben egyértelművé tette, hogy ezúttal nincs helye finomkodásnak és felesleges köröknek. A Nagy Ő új évadában Stohl András határozottabb és őszintébb, mint valaha – és ezt egy versenyző már az első adásban meg is tapasztalta.