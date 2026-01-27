Pikáns fordulatokkal folytatódik a TV2 A Nagy Ő című műsora. A következő epizódban Stohl András különleges négyes randira hívja Kiara Lordot, Pálfi Pannát és Kiss Krisztát, ahol olyan mondatok hangzanak el, amik még Andrást is meglepik – írja a Bors.

Stohl András lóháton érkezett a hölgyekhez A Nagy Ő legújabb részében

Fotó: TV2

A randira való érkezés minden várakozást felülmúl: Stohl András lóháton érkezik a lányok elé.

„Nem mindennapi látvány volt, ahogy András felénk vágtatott egy hatalmas, fekete ló hátán. Számomra ez az alfahím megtestesülése, nagyon szexinek találtam” – mesélte Kiara, aki láthatóan elolvadt a jelenettől.

Pálfi Panna így reagált: „Fehér nadrág, tökéletes szett, elegancia, férfierő – minden, amit keresek. Elállt a lélegzetem a lótól is és Andrástól is.”

Panna nem kertelt a pikáns utalással sem: „Inkább rajtad, ha minden kötél szakad” – mondta magabiztosan, utalva arra, hogy szívesen töltene romantikus pillanatokat a színésszel.

Stohl András nem finomkodott – azonnali kiesés a Nagy Őben

Már az első adásban kiderült, hogy A Nagy Ő új évada nem a finomkodásról szól. Stohl András váratlanul kemény döntést hozott: az ismerkedés legelső szakaszában elküldte a műsor legfiatalabb szereplőjét, Szabó Rékát.

