Drámai fordulat A Nagy Őben: Stohl András döntése mindenkit meglepett

A Nagy Ő 2026-os évadának legújabb adása ismét izgalmakban bővelkedő estét tartogatott mindenki számára: Stohl András váratlan döntése után három versenyző is búcsút vett a műsortól. A nézők nem győzték követni a rózsaceremónia minden fordulatát, hiszen a tét ezúttal még magasabb volt – írja a Bors.

Stohl András mindenkit meglepett A Nagy Ő rózsaceremóniáján

Fotó: TV2

A Nagy Ő drámája: három kieső és extra rózsa

A rózsaceremónia végéhez közeledve sokan Kiss Kriszta búcsúját várták, ám Stohl András egy váratlan fordulattal extra rózsát kért Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetőtől. A plusz virág végül Krisztához került, Stohl András pedig így indokolta döntését:

Azért adom neked, mert bebizonyítottad, hogy készen állsz a változásra.

A villában azonnal érezhető volt a feszültség: Kiara Lord nyíltan kritizálta a döntést, mondván, nem volt fair az extra lehetőség. Az este végén három versenyző, Vida Beatrix, Maria Gonzalez és Horváth Zsuzsi, búcsúzott a műsortól. A többi 13 hölgy között fokozódik a feszültség, és a rajongók már most izgatottan várják, milyen fordulatok következnek.

A Nagy Ő minden hétköznap 20:00 órakor jelentkezik a TV2-n, és az eddigi események alapján a dráma még korántsem ért véget.

