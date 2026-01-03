Nem mindennapi hirdetés: Andy Vajna órája felkerült a Facebookra

Andy Vajna 2019-ben elhunyt filmproducer hagyatékából származó karóra 2026 januárjában tűnt fel egy órákkal foglalkozó Facebook-csoport hirdetései között. Az eladó állítása szerint számlával igazolható, hogy a különleges darab valóban a legendás producer tulajdonában volt.

Andy Vajna (1944-2019)

Fotó: ATV Magyarország / Youtube / képkivágás

Luxusóra a hagyatékból

A hirdetés szerint egy Franck Muller Long Island Color Dreams modellről van szó, amely téglalap alakú tokjával és színes számlapjával azonnal magára vonja a figyelmet. A prémium aligátorbőr szíj és a svájci luxusminőség tovább növeli az óra értékét.

Andy Vajna órája milliókért

A különleges darab ára 2 millió 880 ezer forint, ami elsőre soknak tűnhet, ám a hasonló modellek külföldi oldalakon ennél jóval drágábban cserélnek gazdát. Ráadásul ez a példány egy híres magyar producer személyéhez köthető, ami tovább emeli az értékét.

A teljes cikket a BORS oldalán találja!

Kapcsolódó tartalmaink:

A filmproducer nagyon sokat tett, hogy Magyarország újra a világ filmes élvonalába kerüljön, és a magyar film visszanyerje a közönségét, kiváló szakember volt. Andy Vajna hat évvel ezelőtt halt meg, melyről egykori felesége, Vajna Tímea is megemlékezett.

A világ legdrágább óráinak értéke csak csillagászati összegekkel fejezhető ki, hiszen némelyikük ára bőven meghaladja a 10 milliárd forintot, de van köztük 20 milliárdot érő ritkaság is. Nem egy közülük gyémántokkal kirakott páratlan különlegesség, amelyeket dúsgazdag uralkodók viseltek. Mutatjuk a világ hat legdrágább óráját.