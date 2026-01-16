Világsztárok lepték el Budapestet, Anne Hathaway is feltűnt

A képeken és beszámolókon is feltűnt Anne Hathaway, akit Budapesten, a VII. kerület környékén kaptak lencsevégre. A színésznő magyarországi tartózkodásának oka egy nagyszabású filmforgatás, amely nemcsak a fővárost, hanem vidéki helyszíneket is érint, így a produkció idején a környéken élők szokatlan filmes jelenetekre számíthatnak - írja a Bors.

Anne Hathaway akciófilmje miatt érkezett Magyarországra

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért van Anne Hathaway Budapesten?

A világsztár egy új akciófilm munkálatai miatt érkezett hazánkba. A produkció több magyar helyszínen forog, ezért a stáb és a főszereplők ideiglenesen Budapesten és környékén rendezkedtek be, így a színésznő mindennapjai most a magyar fővároshoz kötődnek.

Mit forgat Anne Hathaway Magyarországon?

A színésznő a Alone at Dawn című akciófilmben játszik, amelyet Ron Howard rendez. A film másik főszereplője Adam Driver, akit szintén több helyen láttak már az országban. A forgatás egyik kiemelt vidéki helyszíne Fejér vármegye, ahol látványos, hangos jeleneteket is rögzítenek.

