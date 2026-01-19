Befagyott a Balaton: ezt a Dancing with the Stars csillaga sem hagyhatta ki

A Balaton 2026 januárjában ismét befagyott, ami látványos természeti jelenségnek számít az elmúlt évek viszonylagos enyhe telei után.

Stana Alexandra a befagyott Balaton jegéről jelentekezz be a minap

Fotó: Szabolcs László / Bors

Stana Alexandra, a Dancing with the Stars tehetséges táncosnője sem hagyta ki a lehetőséget, hogy párjával és kis kedvencükkel jégre lépjen. A sztár Instagram-posztja szerint a család alaposan felöltözve sétált a jéggel borított Balaton partján és a tó jegén is – írja a Bors.

A romantikus kiruccanáshoz kapcsolódó képek mellett Alexandra és párja egy nemrégiben megünnepelt évforduló történetét is megosztotta követőivel: együtt töltötték első közös karácsonyukat, és az újév kezdetét egy közös külföldi utazással ünnepelték meg, amit karácsonyi ajándékként adtak egymásnak.

A Balaton még nem alkalmas sportolásra

Bár a jég látványa lenyűgöző, a szakértők óvatosságra intenek: noha a Balaton felszíne több helyen már összefüggően fagyott, a vastagsága és állapota még nem mindenütt teszi lehetővé a komolyabb sportolást vagy tömeges sétát a jégen. A jég szerkezete, repedések és változó vastagság miatt a tó még mindig kiszámíthatatlan terepnek számít.

