Befagyott a Balaton: ezt a Dancing with the Stars csillaga sem hagyhatta ki

Rendkívüli

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ritka és látványos téli pillanatokat kaptak el a sztárok az ország legnagyobb taván az elmúlt napokban, amikor a hideg idő végre igazi arcát mutatta. A befagyott Balaton jegén Stana Alexandra párjával és kiskutyájával együtt sétált, s erről fotókat is megosztott követőivel.
A Balaton 2026 januárjában ismét befagyott, ami látványos természeti jelenségnek számít az elmúlt évek viszonylagos enyhe telei után.

Balaton
Stana Alexandra a befagyott Balaton jegéről jelentekezz be a minap
Fotó: Szabolcs László / Bors

Stana Alexandra, a Dancing with the Stars tehetséges táncosnője sem hagyta ki a lehetőséget, hogy párjával és kis kedvencükkel jégre lépjen. A sztár Instagram-posztja szerint a család alaposan felöltözve sétált a jéggel borított Balaton partján és a tó jegén is – írja a Bors.

A romantikus kiruccanáshoz kapcsolódó képek mellett Alexandra és párja egy nemrégiben megünnepelt évforduló történetét is megosztotta követőivel: együtt töltötték első közös karácsonyukat, és az újév kezdetét egy közös külföldi utazással ünnepelték meg, amit karácsonyi ajándékként adtak egymásnak.

A Balaton még nem alkalmas sportolásra

Bár a jég látványa lenyűgöző, a szakértők óvatosságra intenek: noha a Balaton felszíne több helyen már összefüggően fagyott, a vastagsága és állapota még nem mindenütt teszi lehetővé a komolyabb sportolást vagy tömeges sétát a jégen. A jég szerkezete, repedések és változó vastagság miatt a tó még mindig kiszámíthatatlan terepnek számít.

Amúgy nagyon bevállalós Stana Alexandra! Ahogy azt az Origo is megírta, a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője különös élményt szerzett magának, felpattant egy csúcsmotorra, így érezhette, mekkora erő van benne.

 

