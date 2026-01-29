Balogh Eleni képe szerelmes vallomásokat váltott ki a rajongókból

A Bors megjegyzi, hogy a rajongók nem fukarkodtak a dicséretekkel Balogh Eleni Instagram-posztja alatt: volt, aki „angyali szépségnek”, más „káprázatosnak” nevezte, míg akadt olyan is, aki mindössze ennyit írt: „Fullos”.

Balogh Eleni

Fotó: MW Bulvár

Balogh Eleni elképesztően elbűvölő

Eleni tengerkék szemei, dús, hullámos haja és elbűvölő tekintete ismét bizonyította, miért tartják az egyik legszebb hazai modellnek.

Balogh Eleni tökéletes testét csak egy apró bikini fedi

Balogh Eleni a párjával pihent, de azért szakított időt arra is, hogy megmutassa magát követőinek.

A Szerencsekerék új sztárja formás, kerek fenekével hódít

A TV2 Szerencselánya nemcsak okos, de gyönyörű is. Balogh Eleni büszke formás alakjára, amit rendszeresen megmutat a közösségi oldalán.