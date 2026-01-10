Balogh Eleni összeomlott a tragédia után

Balogh Eleni elmondása szerint a veszteség azóta sem enyhült, hiába telt el közel hat év a tragédia óta. Bár az élet ment tovább, a fájdalom nem múlt el nyomtalanul – írja a Bors.

Balogh Eleni a mosolya mögött komoly fájdalmat hordoz — hat év után is gyászol. Fotó: MW Bulvár

Balogh Eleni elárulta, mi fáj neki a legjobban a veszteségben

„Tavasszal lesz hat éve, hogy már nincs velünk a nagymamám. Annak ellenére, hogy viszonylag régen történt, még mindig nem sikerült teljesen feldolgoznom az elvesztését, és szerintem soha nem is fogom. Az élet megy tovább, de az emléke mindig velünk marad” — fogalmazott őszintén Balogh Eleni.

A modell számára az egyik legfájóbb pont, hogy nagymamája már nem láthatta mindazt, amit az elmúlt években elért.

„Szerettem volna őt is autóval furikázni, vagy csak megnézni vele egy műsort, amiben szereplek. Ez az, ami igazán hiányzik” — mondta Eleni, aki nagypapájával a mai napig rendkívül szoros kapcsolatot ápol.

Nagypapáját rendszeresen ő viszi orvoshoz, ám ezt nem teherként éli meg.

„Örülök, hogy tudok neki segíteni — csak azt bánom, hogy mamámmal már nem tehetem ugyanezt.”

Balogh Eleni vőlegénye volt a legnagyobb támasz

A tragédia idején Balogh Eleni teljesen összetört, ám szerencséjére párja, Soós Dávid végig mellette állt.

„Teljesen összetörtem, amikor meghallottam a hírt, de Dávid már akkor is ott volt mellettem, mint lelki támasz. Napról napra jobb lesz, de erről soha nem lesz könnyű beszélni” — vallotta be a modell.

Egy emlék, ami örökre megmarad

Balogh Eleni megható szavakkal idézte fel nagymamáját, akiről a család szerint külsőleg és személyiségében is sok vonást örökölt.

„Nagyon társasági ember volt, imádott emberek között lenni. Az egyik legszebb emlékem, amikor nála voltam, és régi dalokat énekelgetett. Ezért mondják, hogy hasonlítunk, mert mindketten szerettünk énekelni és társaságban lenni.”

