Apró bikiniben villantotta meg tökéletes testét a Szerencselány – ma nem lát ennél szexibb fotót!

Rendkívüli

Elszöktek a szerelmesek. Balogh Eleni a párjával pihen, de azért szakított időt arra is, hogy megmutassa magát követőinek.
Balogh Eleni a párjával szökött el a húzós mindennapokból. A modell három képet is megosztott a pihenésről, köztük olyan dögös fotókat, aminek a rajongók kifejezetten örültek. A Szerencselány nem félt megmutatni csodás alakját, amit csak egy falatnyi, fekete bikini takart, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.

Balogh Eleni
A Szerencsekerék Szerencselánya, Balogh Eleni megvillantotta tökéletes testét – Fotó: MW Bulvár

Egy kicsit elszöktünk

– jelentette be a modell az Instagram-oldalán. A következő posztban azonban kevésbé volt sejtelmes.

Balogh Eleni élvezi a kikapcsolódást

A modell testét az első fotón csak egy falatnyi bikini fedi el, ami elég sokat hozzátett a poszt népszerűségéhez. A második képen párjával, Dáviddal látható, amint megmártóznak a vízben. A harmadik fotón pedig köntösbe bújtak a szerelmesek és így osztották meg legszebb pillanataikat.

A dögös képeket itt tekintheti meg:

A Szerencsekerék új sztárja formás, kerek fenekével hódít

A TV2 új Szerencselánya nemcsak okos, de gyönyörű is. Balogh Eleni büszke formás alakjára, amit rendszeresen megmutat a közösségi oldalán, hívtuk fel a figyelmet már korábban is az Origón.

A TV2 Szerencselánya bikinis képeivel a hideg hétköznapokba is nyarat csempészett

Balogh Eleni ismét gondoskodott róla, hogy felpörögjenek a közösségi oldalak. Balogh Eleni tűzpiros bikiniben, pálmafák alatt pózolva hozott egy csepp nyarat a hideg hétköznapokba, adtunk róla hírt az Origón.


 

 

