Apró bikiniben villantotta meg tökéletes testét a Szerencselány – ma nem lát ennél szexibb fotót!

Balogh Eleni a párjával szökött el a húzós mindennapokból. A modell három képet is megosztott a pihenésről, köztük olyan dögös fotókat, aminek a rajongók kifejezetten örültek. A Szerencselány nem félt megmutatni csodás alakját, amit csak egy falatnyi, fekete bikini takart, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.
Egy kicsit elszöktünk
– jelentette be a modell az Instagram-oldalán. A következő posztban azonban kevésbé volt sejtelmes.
Balogh Eleni élvezi a kikapcsolódást
A modell testét az első fotón csak egy falatnyi bikini fedi el, ami elég sokat hozzátett a poszt népszerűségéhez. A második képen párjával, Dáviddal látható, amint megmártóznak a vízben. A harmadik fotón pedig köntösbe bújtak a szerelmesek és így osztották meg legszebb pillanataikat.
