Gyomorszűkítő műtét után még milliókat költ a külsejére Balogh Tamásné

Balogh Tamásné óriási lendülettel vág bele az évbe, és ezúttal nem csak szakmai, hanem személyes életében is nagy változtatásokra készül. A Séfek Séfe sztárja úgy döntött, hogy teljesen átalakítja ruhatárát és életstílusát – írja a Bors.

Balogh Tamásné

A celeb novemberben gyomorszűkítő műtéten esett át, ami jelentősen segítette súlycsökkenését, így 16 kilóval könnyebben kezdte az új évet. A végső cél 40 kiló leadása, amihez Balogh Tamásné új ruhatárat is tervez beszerezni – ez akár 3-4 millió forintba is kerülhet.

„Már most egy ruhamérettel kisebbre lenne szükségem, de fél évig nem szeretnék sokat vásárolni, mert nem tudnám hordani az új darabokat. Cipőkön kívül szinte mindent lecserélek majd, és kalkulációim szerint ez 1-1,5 millió forintba fog kerülni idén, hosszútávon pedig akár 3-4 milliót is rá kell költenem. Ezzel számoltam, amikor bevállaltam a műtétet” – fogalmazott.

