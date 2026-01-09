Barta Sylvia kivetkőzött magából – hólapátolás közben villantotta meg csodálatos alakját

Úgy tűnik, a rengeteg hó ellapátolásával mindenkinek meggyűlik a baja, de Barta Sylvia stílusosan állt a kérdéshez. Bár hólapáttal vágott neki a nagy feladatnak, lehet, hogy bomba alakja láttán gyorsabban elolvadt az udvart borító fehér hótakaró, írja a borsonline.hu.
Elolvadtak a rajongók Barta Sylvia láttán
A TV2 szépsége egy testhezálló, bordó kezeslábasban indult neki a harcnak a hó ellen, de úgy látszik, meggyűlt a baja a feladattal neki is.
Mai hidegterápiás kihívásom… felsőtest edzés -5 fokban!
– írta a korábbi időjós Instagram-posztjában.
A műsorvezetőnek egy ponton már ujjatlan felsőre kellett vetkőznie, hogy bírja a kemény kihívást. Persze a rajongók elolvadtak a dögös látványtól.
A dögös fotókat itt tudja megtekinteni:
