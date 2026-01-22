Baukó Éva felveszi a harcot a mínuszokkal: ismét forró fotókkal jelentkezett a valóságshow-sztár

A Bors szerint Baukó Éva maga is tisztában volt vele, hogy nem mindennapi vállalás ilyen kevés ruhában kamerák elé állni a zimankóban, de a valóságshow-szereplő mindig is bevállalós volt.

Baukó Éva

Fotó: Instagram

Alighanem ezért fűzte legutóbbi, igencsak szexire sikeredett posztjához a következő gondolatot:

A január hideg. Én nem.”

És valóban.

Néhány nappal korábbi bejegyzésében pedig vadítóan vörös fehérneműben pózolt, és persze semmi másban.

Nem kérek engedélyt, csak felveszem”

– írta a sokatmondó fotó mellé.

