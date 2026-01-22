Baukó Éva felveszi a harcot a mínuszokkal: ismét forró fotókkal jelentkezett a valóságshow-sztár

Noha odakint már jó ideje röpködnek a mínuszok, mindez cseppet sem érdekli a valóságshow-k koronázatlan királynőjét. Baukó Éva legújabb fotói annyira forrók, hogy bárhol megolvasztanák a jeget.
A Bors szerint Baukó Éva maga is tisztában volt vele, hogy nem mindennapi vállalás ilyen kevés ruhában kamerák elé állni a zimankóban, de a valóságshow-szereplő mindig is bevállalós volt.
Alighanem ezért fűzte legutóbbi, igencsak szexire sikeredett posztjához a következő gondolatot:
A január hideg. Én nem.”
És valóban.
Néhány nappal korábbi bejegyzésében pedig vadítóan vörös fehérneműben pózolt, és persze semmi másban.
Nem kérek engedélyt, csak felveszem”
– írta a sokatmondó fotó mellé.
