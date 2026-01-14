Bochkor Gábor őszinte vallomása: Úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt

Bochkor Gábor hosszú éveken át erős dohányos volt, majd előbb a hagyományos cigarettát, később – tavaly novemberben – az elektromos változatot is elhagyta – írja a Bors.

Bochkor Gábor

Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

Bochkor Gábor szokatlan párhuzamot észlelt

A döntés egészségügyi szempontból helyes volt, ám váratlan mellékhatással járt, hiszen jelentősen megnőtt a Bochkor étvágya.

Most, hogy nem dohányzom, elektromost sem, valamilyen pótcselekvés kell. És az a baj, hogy eszem. Úgy érzem, hogy ráhíztam erre az időszakra

– fogalmazott a műsorvezető.

Különösen a karácsonyi és szilveszteri időszakot élte meg nehezen, amikor bevallása szerint már a legegyszerűbb mozdulatok is gondot okoztak.

Én már tényleg úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt, amikor lehajolok cipőt kötni

– mondta.

A tükörbe nézve pedig egy szokatlan párhuzam jutott eszébe: saját bevallása szerint a késői Gérard Depardieu képe villant fel előtte. Nem a francia színész fiatalkori, hanem későbbi önmaga.

A műsorvezető korábban a Retró Rádió reggeli adásában azt is elmondta, miért döntött végleg a dohányzás elhagyása mellett. Nem elsősorban egészségügyi, sokkal inkább kényelmi okok játszottak szerepet.

Nem tudok rágyújtani egy kocsmában, egy étteremben, hanem ki kell menni a hidegbe. Addig kiszállok a beszélgetésből. Kényelmetlenné vált

– magyarázta.

Bochkor Gábor története sokak számára lehet ismerős, hiszen a dohányzásról való leszokás gyakran együtt jár súlygyarapodással. A népszerű rádiós azonban nem tagadja, hogy szembenézett a problémával, és őszintén beszélt róla a nyilvánosság előtt.

