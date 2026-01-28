Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

retro rádió

Bochkor mindent felborít — ez a név robbanthatja fel a reggeli műsort

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Január végén lezárul egy korszak a Retro Rádió reggeli műsorában. Lovász László távozása után már hétfőtől új műsorvezető ülhet be a Bochkorba, a hallgatók pedig egy sziluettes fotó alapján vad találgatásba kezdtek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
retro rádióműsorBochkor Gábor

Január 30. után megújul a Bochkor című reggeli műsor a Retro Rádió hullámhosszán. Lovász László öt év után búcsúzik a csapattól, döntését pedig maga Bochkor Gábor jelentette be a műsor közösségi oldalán – írja a Bors.

20210907 Pécs A Retro Rádió reggeli Bochkor show adása a Széchenyi térről. Fotó: Laufer László ll Dunántúli Napló Képen: Bochkor Gábor, televíziós és rádiós műsorvezető
Fantomkép borzolja a kedélyeket: vajon ki ül be Bochkor mellé a reggeli műsorba?
Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

A hivatalos indoklás szerint Lovász László új szakmai kihívások elé néz: februártól a Dumaszínház kreatív igazgatójaként dolgozik tovább. A bejelentés után azonban egy rejtélyes, „fantomképes” fotó jelent meg a Bochkor Facebook-oldalán — és ezzel elszabadult a kommentcunámi.

Ki érkezhet Lovász László helyére a Bochkorba?

A közel 190 ezres követőtábor pillanatok alatt sorolta a lehetséges neveket. A leggyakrabban felmerülők:

  • Voga János — régi ismeretség Bochkorral, megosztó reakciók
  • Jakupcsek Gabriella — komoly tévés és rádiós múlt
  • Risztov Éva — már dolgozott Bochkorral
  • Jáksó László — veterán név, igazi meglepetés lenne
  • Vadon Jani — ex-konkurens, vad teória
  • Felmerült még: Harsányi Levente, Istenes Bence, Kabát Peti, Geszti Péter, Ganxsta Zolee, Hadházi László.

A kommentekből egyértelmű: a közönség vagy nagy visszatérőt, vagy teljesen váratlan húzást akar.

Lovász László utódja — mikor derül ki az igazság?

A Retro Rádió ígérete szerint a megfejtés már a következő adások egyikében napvilágot lát. Egy biztos: Lovász László távozása után a Bochkor új felállása az év egyik legnagyobb rádiós témája lett.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!