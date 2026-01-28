Bochkor mindent felborít — ez a név robbanthatja fel a reggeli műsort

Január 30. után megújul a Bochkor című reggeli műsor a Retro Rádió hullámhosszán. Lovász László öt év után búcsúzik a csapattól, döntését pedig maga Bochkor Gábor jelentette be a műsor közösségi oldalán – írja a Bors.

Fantomkép borzolja a kedélyeket: vajon ki ül be Bochkor mellé a reggeli műsorba?

Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

A hivatalos indoklás szerint Lovász László új szakmai kihívások elé néz: februártól a Dumaszínház kreatív igazgatójaként dolgozik tovább. A bejelentés után azonban egy rejtélyes, „fantomképes” fotó jelent meg a Bochkor Facebook-oldalán — és ezzel elszabadult a kommentcunámi.

Ki érkezhet Lovász László helyére a Bochkorba?

A közel 190 ezres követőtábor pillanatok alatt sorolta a lehetséges neveket. A leggyakrabban felmerülők:

Voga János — régi ismeretség Bochkorral, megosztó reakciók

Jakupcsek Gabriella — komoly tévés és rádiós múlt

Risztov Éva — már dolgozott Bochkorral

Jáksó László — veterán név, igazi meglepetés lenne

Vadon Jani — ex-konkurens, vad teória

Felmerült még: Harsányi Levente, Istenes Bence, Kabát Peti, Geszti Péter, Ganxsta Zolee, Hadházi László.

A kommentekből egyértelmű: a közönség vagy nagy visszatérőt, vagy teljesen váratlan húzást akar.

Lovász László utódja — mikor derül ki az igazság?

A Retro Rádió ígérete szerint a megfejtés már a következő adások egyikében napvilágot lát. Egy biztos: Lovász László távozása után a Bochkor új felállása az év egyik legnagyobb rádiós témája lett.