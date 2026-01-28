Bochkor mindent felborít — ez a név robbanthatja fel a reggeli műsort

Január 30. után megújul a Bochkor című reggeli műsor a Retro Rádió hullámhosszán. Lovász László öt év után búcsúzik a csapattól, döntését pedig maga Bochkor Gábor jelentette be a műsor közösségi oldalán – írja a Bors.
A hivatalos indoklás szerint Lovász László új szakmai kihívások elé néz: februártól a Dumaszínház kreatív igazgatójaként dolgozik tovább. A bejelentés után azonban egy rejtélyes, „fantomképes” fotó jelent meg a Bochkor Facebook-oldalán — és ezzel elszabadult a kommentcunámi.
Ki érkezhet Lovász László helyére a Bochkorba?
A közel 190 ezres követőtábor pillanatok alatt sorolta a lehetséges neveket. A leggyakrabban felmerülők:
- Voga János — régi ismeretség Bochkorral, megosztó reakciók
- Jakupcsek Gabriella — komoly tévés és rádiós múlt
- Risztov Éva — már dolgozott Bochkorral
- Jáksó László — veterán név, igazi meglepetés lenne
- Vadon Jani — ex-konkurens, vad teória
- Felmerült még: Harsányi Levente, Istenes Bence, Kabát Peti, Geszti Péter, Ganxsta Zolee, Hadházi László.
A kommentekből egyértelmű: a közönség vagy nagy visszatérőt, vagy teljesen váratlan húzást akar.
Lovász László utódja — mikor derül ki az igazság?
A Retro Rádió ígérete szerint a megfejtés már a következő adások egyikében napvilágot lát. Egy biztos: Lovász László távozása után a Bochkor új felállása az év egyik legnagyobb rádiós témája lett.