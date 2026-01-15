Bódi Sylvi legújabb fotója annyira forró, hogy ezt nem hagyhatja ki!

Bódi Sylvi legújabb Instagram-posztja felforrósította hangulatot és mindenkit lenyűgözött – írja a Bors.

Fotó: Bódi Sylvi / Instagram

Bódi Sylvi bikiniben posztolt a luxusvillából

Az egykori szépségkirálynő a La Belle Villas indonéziai luxusvillájánál pózol, szörfdeszkával a kezében, a végtelen óceán előtt.

Álomszép ez a hely! What an epic place!! Let’s do this!!

– írta a képhez, ami gondtalan nyugalmat és szabadságot sugároz.

Bár Sylvi láthatóan formában van, és posztjai nyugalmat és életörömöt sugároznak, korábban súlyos betegségen ment keresztül, ami mélyen átformálta életét.

Halálos betegségéről vallott Bódi Sylvi

Szörnyű titkot árult el a múltjából a magyar topmodell. Fiatalon halálos betegséggel diagnosztizálták, amivel szembesülve teljesen átértékelte az életét Bódi Sylvi, aki most először beszélt a döbbenetes diagnózisról.

Bódi Sylvi képe felforrósította a karácsonyt

Az ünnepi időszak meghittségét és eleganciáját idézi az a karácsonyi fotó, amely rövid idő alatt sokak figyelmét felkeltette a közösségi médiában. Bódi Sylvi letisztult stílusban kívánt békés, boldog karácsonyt követőinek, hangsúlyozva a szeretet és az együtt töltött idő fontosságát.