Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

Bódy Sylvi

Bódi Sylvi legújabb fotója annyira forró, hogy ezt nem hagyhatja ki!

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rajongók azonnal felkapták a fejüket az egykori szépségkirálynő új fotójára. Bódi Sylvi bikiniben posztolt egy luxusvillából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bódy SylviszépségkirálynőmodellInstagram

Bódi Sylvi legújabb Instagram-posztja felforrósította hangulatot és mindenkit lenyűgözött – írja a Bors.

Bódi Sylvi
Fotó: Bódi Sylvi / Instagram

Bódi Sylvi bikiniben posztolt a luxusvillából

Az egykori szépségkirálynő a La Belle Villas indonéziai luxusvillájánál pózol, szörfdeszkával a kezében, a végtelen óceán előtt. 

Álomszép ez a hely! What an epic place!! Let’s do this!!

– írta a képhez, ami gondtalan nyugalmat és szabadságot sugároz.

Bár Sylvi láthatóan formában van, és posztjai nyugalmat és életörömöt sugároznak, korábban súlyos betegségen ment keresztül, ami mélyen átformálta életét.

Halálos betegségéről vallott Bódi Sylvi

Szörnyű titkot árult el a múltjából a magyar topmodell. Fiatalon halálos betegséggel diagnosztizálták, amivel szembesülve teljesen átértékelte az életét Bódi Sylvi, aki most először beszélt a döbbenetes diagnózisról.

Bódi Sylvi képe felforrósította a karácsonyt

Az ünnepi időszak meghittségét és eleganciáját idézi az a karácsonyi fotó, amely rövid idő alatt sokak figyelmét felkeltette a közösségi médiában. Bódi Sylvi letisztult stílusban kívánt békés, boldog karácsonyt követőinek, hangsúlyozva a szeretet és az együtt töltött idő fontosságát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!