Túl messzire ment? ByeAlex posztja újabb botrány előszele lehet

ByeAlex újra reflektorfénybe került: egy ártatlannak tűnő Facebook-posztja óriási vitát váltott ki az interneten. A zenész mindig is szókimondó volt, de ezúttal egyetlen mondata újabb botrányt robbantott ki – írja a Bors.

Fotó: Instagram/byealexittvan

ByeAlex és a „csöves kristály” esete: provokáció vagy kínos poén?

A történet egy egyszerű poszttal kezdődött, amelyben ByeAlex azt írta: „rühellem a telet”. Az internetezők azonban rögtön felfigyeltek a következő mondatra:

a legjobb esetben is csak csöves kristály a hó. nem jó az semmire.

Sokan különösen rosszul időzítettnek találták a beszólást, hiszen a zenész nemrég keveredett botrányba hasonló utalások miatt. Egyes rajongók szerint mindez csak fekete humor, mások szerint viszont ByeAlex túlment egy határon. A szókimondó énekes azonban ismét megosztotta a közönséget, és bizonyította, hogy nála egyetlen mondat is elég ahhoz, hogy lázba hozza az internetet.

Durván szétesett a drogügybe keveredett ByeAlex

Egy szakítás mindig komoly lelki megterhelést jelent, még akkor is, ha valaki a nyilvánosság előtt éli az életét. ByeAlex egy kommentben utalt arra, hogy elveszettnek érzi magát a magánélet és a karrier útvesztőjében, és ezt a változást a figyelmesebb rajongók is észrevehetik.

T.Danny, ByeAlex, Kunu Márió, Dudás Miki, Kaszás Géza: botrányos rendőrségi ügyek

Tavaly több zenésznek és ismert közszereplőnek is meggyűlt a baja a szabályok betartásával, nem éppen példamutató történetek kerültek nyilvánosságra. A botrányos esetek között van Kunu Márió rendőrségi ügye, Dudás Miki, meg Kaszás Géza balhéja, de T.Danny és ByeAlex drogügye is.