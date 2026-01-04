Hírlevél
szakítás

A drogbotrány volt az utolsó csepp? Véget ért ByeAlex kapcsolata

Véget ért ByeAlex kapcsolata Rákóczi Benjamina modellel. A rajongók rögtön találgatásokba kezdtek, hogy ByeAlex drogbotrányának köze volt-e a szakításhoz.
ByeAlex a közelmúltban bejelentette, hogy véget ért párkapcsolata Rákóczi Benjamina modellel. A négy és fél éves kapcsolatuk lezárult, ám a zenész hangsúlyozta, hogy baráti viszonyban maradtak, és a közös macskájuk, Szilvus is a jövőben mindkettőjük életében jelen marad – írja a Bors

ByeAlex
ByeAlex
Fotó: Bors

A szakítás híre sok rajongót meglepett, különösen, mivel ByeAlex nemrég drogbotrányba keveredett. Bár az énekes kiemelte, hogy kis mennyiségről van szó, az ügy felkavarta a közvéleményt, és felmerült a kérdés, vajon ez a botrány áll-e a szakítás hátterében. 

Pszichológus elemezte ByeAlex szakítását és a drogbotrányt 

„Nem tudhatjuk biztosan, hogy a drogbotrány miatt történt a szakítás, de egy ilyen ügy nagy nyomást gyakorolhat egy párkapcsolatra, és könnyen előhozza az elnyomott problémákat” – mondta Makai Gábor klinikai szakpszichológus a Borsnak

ByeAlex a közösségi oldalán elárulta, hogy a kapcsolatuk az elmúlt évben fokozatosan átalakult barátsággá. Hozzátette, hogy a szakítás nem volt hangos veszekedés vagy dráma, sokat nevettek együtt, és mindig megbecsülték egymást. 

Borul a dominósor? ByeAlex után újabb sztár bukhat meg drogbotrány miatt

ByeAlex drogügye tovább gyűrűzik: a szigorított törvények miatt komoly következményekkel kell számolnia. A ByeAlex körül kirobbant botrány nyomán egyre több kérdés merül fel arról, hogyan úszná meg a börtönt az énekes – és milyen feltételekkel.

ByeAlex új zenéje újra olaj a tűzre

ByeAlex neve az elmúlt időszakban nemcsak a slágerekkel, hanem rendőrségi hírekkel és magyarázkodással is összeforrt. Alighogy lecsengett a drogügye körüli botrány, máris megjelent legújabb dala, amely sokak szerint újra olaj a tűzre, és ismét kényes témákhoz nyúl.

 

