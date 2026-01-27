Hírlevél
Egy vidám esküvő pillanatok alatt vált életveszélyes helyzetté, amikor a híres modell hirtelen rosszul lett és elveszítette az eszméletét. Cinthya Dictator most részletesen elmesélte, mi történt vele azon az estén, és hogyan mentette meg a férje a legrosszabbtól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
életveszélyes állapotmodellCinthya Dictator

Döbbenetes dráma történt az esküvőn, hiszen Cinthya Dictator összeesett, férje mentette meg. Elmondása szerint egyszer csak hirtelen rosszullét tört rá: verni kezdte a víz, kipirosodott, viszketett mindenhol, majd olyan mértékben leesett a vérnyomása, hogy elájult. Szerencséjére a férje, Tomi éppen mellette volt, és elkapta, mielőtt a földre zuhant volna.

Bemutatták a Jumanji - A következő szint című filmet az Aréna Cinema Cityben. A gála vetítésre számtalan celebrítás és influenszer, youtuber érkezett, hogy megnézzék a nagy sikerű sorozat következő részét. A képen: Cinthya Dictator - Gombos Cintia Mercédesz
Cinthya Dictator
Fotó: MW Bulvár

Cinthya Dictator rosszulléte

A helyszínen többen félreértették a helyzetet, volt, aki azt gondolta, túl sok alkoholt ivott, holott egy kortyot sem fogyasztott. Az állapota nem javult, ezért felmerült az adrenalin injekció beadása is, amit korábbi rossz tapasztalatai miatt nagy körültekintéssel kellett mérlegelni.

Cinthya Dictator szerint végül valószínűleg allergiás reakció okozta az életveszélyes állapotot. Az eset után hangsúlyozta: 

az adrenalin injekció sok esetben életet menthet, ezért mindig magánál hordja.

A megrázó élmény ellenére hálás, hogy férje gyors reakciójának köszönhetően minden jól végződött.

A teljes cikket a BORS oldalán találja!

