Döbbenetes dráma történt az esküvőn, hiszen Cinthya Dictator összeesett, férje mentette meg. Elmondása szerint egyszer csak hirtelen rosszullét tört rá: verni kezdte a víz, kipirosodott, viszketett mindenhol, majd olyan mértékben leesett a vérnyomása, hogy elájult. Szerencséjére a férje, Tomi éppen mellette volt, és elkapta, mielőtt a földre zuhant volna.

Cinthya Dictator

Cinthya Dictator rosszulléte

A helyszínen többen félreértették a helyzetet, volt, aki azt gondolta, túl sok alkoholt ivott, holott egy kortyot sem fogyasztott. Az állapota nem javult, ezért felmerült az adrenalin injekció beadása is, amit korábbi rossz tapasztalatai miatt nagy körültekintéssel kellett mérlegelni.

Cinthya Dictator szerint végül valószínűleg allergiás reakció okozta az életveszélyes állapotot. Az eset után hangsúlyozta:

az adrenalin injekció sok esetben életet menthet, ezért mindig magánál hordja.

A megrázó élmény ellenére hálás, hogy férje gyors reakciójának köszönhetően minden jól végződött.

