csomor csilla

Mi a titka? A Barátok közt bombázója 15 kilót dobott le

Látványos átalakuláson ment keresztül a színésznő az elmúlt időszakban. Csomor Csilla fogyása mögött nem divatdiéta, hanem tudatos életmódváltás és komoly belső munka áll.
csomor csillabarátok köztfogyásszínésznő

Csomor Csilla 15 kilótól szabadult meg, és saját bevallása szerint nemcsak a teste, hanem a gondolkodása is megváltozott. Az átalakulás egy fájdalmas időszak lezárásával indult, amely végül testi-lelki megújuláshoz vezetett.

Csomor Csilla fogyása látványos eredményt hozott: a színésznő 15 kilót adott le.
Fotó: Csomor Csilla hivatalos oldala

Mi áll Csomor Csilla fogyása mögött?

A színésznő elárulta: az életmódváltás nála szemléletváltást is jelentett. Édesanyja elvesztése hosszú gyászidőszakot hozott, amely alatt sok mindent újragondolt, elengedett – tárgyakat, helyzeteket és végül a felesleges kilókat is.

Elmondása szerint ma már tudatosabban működteti az életét, és örömmel búcsúzott el attól a plusz 15 kilótól, amelyet korábban teherként élt meg – írja a Bors. Hangsúlyozta: számára fontos, hogy külsőleg is jól érezze magát, mert ez hatással van az önbizalmára és a kapcsolódásaira is.

 

