Mi a titka? A Barátok közt bombázója 15 kilót dobott le

Csomor Csilla 15 kilótól szabadult meg, és saját bevallása szerint nemcsak a teste, hanem a gondolkodása is megváltozott. Az átalakulás egy fájdalmas időszak lezárásával indult, amely végül testi-lelki megújuláshoz vezetett.

Csomor Csilla fogyása látványos eredményt hozott: a színésznő 15 kilót adott le.

Fotó: Csomor Csilla hivatalos oldala

Mi áll Csomor Csilla fogyása mögött?

A színésznő elárulta: az életmódváltás nála szemléletváltást is jelentett. Édesanyja elvesztése hosszú gyászidőszakot hozott, amely alatt sok mindent újragondolt, elengedett – tárgyakat, helyzeteket és végül a felesleges kilókat is.

Elmondása szerint ma már tudatosabban működteti az életét, és örömmel búcsúzott el attól a plusz 15 kilótól, amelyet korábban teherként élt meg – írja a Bors. Hangsúlyozta: számára fontos, hogy külsőleg is jól érezze magát, mert ez hatással van az önbizalmára és a kapcsolódásaira is.