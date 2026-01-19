Curtis megadta a módját, így ünnepelt Judie-val

Bár Barnai Judit születésnapja már néhány napja elmúlt, Curtis exkluzív helyen ünnepelt Judie-val.

Curtis és Judie

Fotó: Szabolcs László / Bors

A közkedvelt Türkiz étteremben rendezett vacsorán komoly látványosság is volt.

Judie örömmel fogadta a fényszórókkal kísért meglepetést, amelyet a személyzet éneklése tett még különlegesebbé.

Az eseményen jól látszott a pár szoros kapcsolata, a hangulat pedig minden résztvevőnek tetszett – írja a Bors.

Jókívánságokat kapott Judie és Curtis

Az étterem vezetője, Cengiz Korkut, megható üzenetet hagyott a házaspárnak: egészségben, békében és boldogságban gazdag éveket kívánt nekik, köszönetet mondva a sok mosolyért és szeretetért, amit Judie-tól és Curtistől kapott. Az est így nemcsak a születésnapról, hanem az egymás iránti tiszteletről és szeretetről is szólt.

A rapper és Judie 2025 augusztusában házasodott össze az újpesti polgármesteri hivatalban egy meghitt ceremónia keretében, ahol családtagjaik és barátaik is ott voltak. Az igen kimondása után a pár az Újpesti Városházáról a Szusza Ferenc Stadionhoz hajtott, hogy ott készüljenek el a legszebb fotók. Később pedig nagyobb, 300 fős lakodalmat és egy amerikai nászutat is terveznek – utóbbi különleges élmény lehet mindkettőjük számára.