Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

Dávid Petra

Hihetetlen bókot kapott Dávid Petra, de aztán kiderült a döbbenetes igazság

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Első ránézésre olyan volt, mintha egy profi stúdiófotózás eredménye lenne. Dávid Petra legújabb képe szinte felrobbantotta az internetet, a követők áradoztak, sőt egyesek odáig mentek, hogy Sandra Bullockhoz hasonlították a fitneszikont. Csakhogy rövid időn belül minden megváltozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dávid PetraChatGTPfitnesz

Csakhogy rövid időn belül minden megváltozott, Dávid Petra magyarázkodni kényszerült – derül ki a Bors cikkéből.

Dávid Petra – Fotó: MW Bulvár
Dávid Petra
Fotó: MW Bulvár

Dávid Petra felfedte az igazságot

A kép szokatlan volt: Petra csak mellkastól felfelé látszott rajta, a fények tökéletesek voltak, az összhatás pedig inkább emlékeztetett egy magazin címlapjára, mint egy hétköznapi közösségi posztra.

A kommentelők azonnal lecsaptak a fotóra. Az egyik hozzászólás különösen nagy figyelmet kapott:

Nekem ezen a képen hasonlítasz Sandra Bullockra.”

A lelkes reakciók után Dávid Petra öt órával később új bejegyzésben vallotta be az igazságot. Kiderült, hogy a kép nem valódi fotó, hanem mesterséges intelligencia segítségével készült.

Az előző posztom képe ChatGPT-vel készült. Nem fotó, hanem mesterségesen létrehozott kép. Elképesztő, mennyire élethű alkotásokat lehet már készíteni, és ez egyszerre lenyűgöző és egy kicsit ijesztő is” 

– írta.

Petra szerint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése miatt egyre nehezebb megkülönböztetni a valóságot a mesterségesen generált tartalmaktól. Éppen ezért tartotta fontosnak, hogy felfedje a turpisságot.

Nehéz időszak után megszólalt Dávid Petra – szavai mindenkit meghatottak!

Dávid Petra most nem az edzésekről vagy versenyekről posztolt, hanem arról, milyen érzés végre megállni egy pillanatra.

Megvillantotta tökéletes alakját a TV2 sztárja, bombaformában van

Dávid Petra, a TV2-n futó Házasság első látásra korábbi szereplője ismét megmutatta, hogy a kitartás és a következetesség csodákra képes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!