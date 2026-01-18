Hihetetlen bókot kapott Dávid Petra, de aztán kiderült a döbbenetes igazság

Csakhogy rövid időn belül minden megváltozott, Dávid Petra magyarázkodni kényszerült – derül ki a Bors cikkéből.

Dávid Petra

Fotó: MW Bulvár

Dávid Petra felfedte az igazságot

A kép szokatlan volt: Petra csak mellkastól felfelé látszott rajta, a fények tökéletesek voltak, az összhatás pedig inkább emlékeztetett egy magazin címlapjára, mint egy hétköznapi közösségi posztra.

A kommentelők azonnal lecsaptak a fotóra. Az egyik hozzászólás különösen nagy figyelmet kapott:

Nekem ezen a képen hasonlítasz Sandra Bullockra.”

A lelkes reakciók után Dávid Petra öt órával később új bejegyzésben vallotta be az igazságot. Kiderült, hogy a kép nem valódi fotó, hanem mesterséges intelligencia segítségével készült.

Az előző posztom képe ChatGPT-vel készült. Nem fotó, hanem mesterségesen létrehozott kép. Elképesztő, mennyire élethű alkotásokat lehet már készíteni, és ez egyszerre lenyűgöző és egy kicsit ijesztő is”

– írta.

Petra szerint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése miatt egyre nehezebb megkülönböztetni a valóságot a mesterségesen generált tartalmaktól. Éppen ezért tartotta fontosnak, hogy felfedje a turpisságot.

