Demcsák Zsuzsa bevallotta, Gáspár Zsolti húzta ki a pácból

Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti olyanok, mint a tűz és a víz. Lássuk be, az Ázsia Expressz második évada előtt senki, de még ők maguk sem gondolták volna, hogy mára egy hat éve tartó munkakapcsolat és barátság szövődik közöttük! A TV2 műsorvezetője nem is olyan régen fiával, Benedekkel játszott a Legyen Ön is milliomos!-ban most pedig Zsolti gazda mellett tette próbára a tudását az 1% klub – Menyire okos Magyarország? vasárnap esti adásának kölni felvételén. Demcsák Zsuzsa a forgatási élményeiről és persze Gáspár Zsoltiról is beszélt a Borsnak.
Demcsák Zsuzsa sportot űz a fiával a gyors válaszadásokból
„Zsolti már a repülőn nagyon elemében volt. Gyakorlatilag potyogtak a könnyeim a nevetéstől. A játék is nagyon vicces volt, de egyben tényleg nehéz is. Amikor elkezdődött a kérdéssor, nem is az zakatolt a gondolataimban, hogy csak ne bőgjek le valami triviális kérdés miatt. Inkább az, hogy tudom-e annyira kontrollálni magam, hogy kizárjam azt a körülményt, hogy egy hatalmas stúdióban vagyok és nem otthon, ahol a fotelben ülve általában könnyen mennek a tudás, vagy logika alapú kvízkérdések” – magyarázta a műsorvezetőnő.
Amitől egy kicsit tartottam, az a válaszok megadásának rövid, harminc másodperces időkerete. Otthon leginkább a fiammal szoktunk kvízműsorokat nézni. Sportot űzünk abból, hogy amilyen gyorsan csak tudjuk, rávágjuk a választ a kérdésekre
– mondta Demcsák Zsuzsa, aki nem csalódott magában a játék során.
„Zsolti egy igazán különleges ember, sőt figura”
Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti párosa a garancia arra, hogy vasárnap este bőven lesz okunk a nevetésre, de vajon mitől működik ilyen jól kettejük között az a bizonyos kémia?
Amikor két ember között annyira élesen rajzolódnak ki a teljesen különböző karakterjegyek, mint Zsoltnál és nálam, akkor az akár nagyon rosszul is elsülhet. Viszont már 2019-ben, az Ázsia Expressz forgatásán kiderült, hogy megvan közöttünk az összhang. Ennek az összhangnak pedig az az alappillére, hogy Zsolti az első pillanattól kezdve őszinte tisztelettel viszonyul felém
– fejtegette Demcsák.
„Zsolti egy igazán különleges ember, sőt figura és igazán tiszteletreméltó, ahogyan vágyja a tudást és tanulja a televíziózást. Ahol csak lehet, segítem őt. Ő biztos támaszt nyújt nekem a közös munkák során azzal, hogy tudom, soha nem lép át egy határt én pedig megtámasztom őt szakmailag” – magyarázta a műsorvezető, majd nevetni kezdett, mert beugrott neki egy csavaros kérdés az 1% klub – Mennyire okos Magyarország? forgatásáról, amit talán elrontott volna, ha Gáspár Zsolti nem siet a segítségére.
„Most ugrott be, hogy az 1% klub kérdései között akadt olyan, aminél én hezitáltam, Zsolti pedig azonnal rávágta a helyes választ. Egy pillanatra meglepődtem, de valójában nem is volt min, hiszen azt régóta tudom, hogy nagyon is megvan a józan paraszti esze. A gyakorlati kérdésekben kifejezetten jó” – emlékezett vissza Demcsák Zsuzsa.
Hogy végül hogy alakult az 1% klub – Mennyire okos Magyarország? játéka, és hogy a műsorvezető Kasza Tibi avathatott-e új klubtagot, az kiderül vasárnap este 19:50-től a TV2 képernyőjén.
