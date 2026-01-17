Csuti szerint felháborító, amit Dudás Mikivel művelnek a közösségi médiában

A jelenségre Szabó András Csuti, Dudás barátja és közösségimédia-szakértő hívta fel a figyelmet. Szerinte felháborító, hogy egy gyászoló család tragédiáját használják fel kattintásvadász tartalmakhoz. Úgy fogalmazott: rendkívül felkavaró és lélektelen az, amit egyesek művelnek, ráadásul sokak számára ma már szinte lehetetlen megkülönböztetni a valós és a hamis tartalmakat – írja a Bors.

Dudás Miki

Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

Csuti tiszteletet kér Dudás Miki családjának

Csuti szerint a kamuhírek mögött legtöbbször a nézettség hajszolása áll, miközben senki nem törődik azzal, milyen terhet ró ez az érintettekre. A szakember végül hangsúlyozta: a legfontosabb most a család iránti tisztelet és együttérzés, és minden támogatást megad nekik a nehéz időszakban.

A nézettség és az olvasottság. Minden ebbe az irányba ment el. Ez lett a világ, és nagyon nehéz ellene harcolni. Bízom benne, hogy idővel jobban lehet majd szűrni a hamis tartalmakat, de jelenleg ez hatalmas probléma

– fogalmazott Csuti.

A legmegrázóbb azonban szerinte az, hogy ezekkel a képekkel és videókkal nem egy elvont ügyet, hanem valódi embereket, egy gyászoló családot érnek el.

Mutatunk valamit, ami talán megoldhatja a rejtélyt

Dudás Miklós ügyében több álhír is megjelent a napokban, az viszont biztos, hogy halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás, mivel boncoláskor felmerült, hogy a halálát akár verekedés is okozhatta.

