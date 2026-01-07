Kiderült, ki volt Dudás Miki mellett a halálakor

Hírlevél
Az egész országot megrázta a hír egy fiatal sportoló haláláról. Dudás Miki halála körüli részletekről a rendőrség új információkat közölt. Most az is kiderült, ki volt mellette a tragédia idején.
Dudás Miki, a 34 éves világbajnok és olimpiai helyezett kajakos 2026. január 5-én hunyt el tragikus hirtelenséggel. Holttestére budapesti, XVIII. kerületi otthonában találtak rá, a rendőrség vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

Dudás Miki halála
Dudás Miki halála: Kiderült ki volt mellette a halálakor Fotó: Homoki Attila

Rendőrségi vizsgálat Dudás Miki halála ügyében

A Dudás Miki halála kapcsán eddig annyi volt biztos, hogy a hatóságokat egy közeli hozzátartozó értesítette. A bejelentést követően a rendőrség egy zárszakértő segítségével jutott be a XVIII. kerületben található, második emeleti lakásba, ahol megtalálták a sportoló holttestét.

A rendőrség közlése szerint a halál körülményei egyelőre tisztázatlanok, a vizsgálat továbbra is tart. A helyszíni szemle lezárásáig nem közöltek további részleteket a tragédia okáról.

WINDSOR, ENGLAND - AUGUST 10: Hungary's Dudás Miklós competes in the men's kayak single (K1) 200m semifinal on Day 14 of the London 2012 Olympic Games at Eton Dorney on August 10, 2012 in Windsor, England. (Photo by Jim Young - IOPP Pool /Getty Images)
Dudás Miklós halála megrázta a magyar sporttársadalmat
Fotó: Jim Young - IOPP Pool /Getty Images

Kiderült, ki volt Dudás Miki mellett halálakor

A Bors információi szerint a sportoló a halálakor egyedül tartózkodhatott az otthonában. Dudás Miki mellett csupán a kutyája volt, más személy jelenlétére nem utalnak az eddig ismert adatok. Ez az információ új megvilágításba helyezi a halál körülményeit, ugyanakkor a rendőrségi vizsgálat eredményeire továbbra is várni kell.

A helyszíni intézkedések folytatódnak

A beszámolók szerint Dudás Miki házánál már megjelent egy temetkezési vállalkozó, és a kajakos holttestét elszállították. Ennek ellenére a rendőrségi helyszínelés még mindig tart, ami arra utal, hogy a hatóságok minden részletet alaposan megvizsgálnak.

A Dudás Miki halála kapcsán korábban kiadott rendőrségi közleményről részletesen beszámolt a Ripost is, azonban új információk egyelőre nem láttak napvilágot.

Az Origón is beszámoltunk arról szűk egy évvel ezelőtt, hogy Dudás Miklós édesapjára hatan támadtak rá egy benzinkúton. Egy ütéstől elesett, de olyan szerencsétlenül, hogy a feje a járdába csapódott. Kórházba vitték, ahol fél évnyi kóma után belehalt a sérüléseibe. Nem csak tavaly volt nehéz éve a világbajnok sportolónak, 2017-ben például egy szórakozóhelyen megütött egy középkorú nőt, de nyolc éve úgy nyilatkozott erről az esetről, hogy ő volt a sértett fél, és csak megvédte magát. Nem sokkal korábban pedig még bolti lopáson kapták az akkori kedvesével.

 

