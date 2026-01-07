Lelkileg padlóra került Schóbert Norbi Jr. – szívszorító üzenetet osztott meg

A 34 éves sportolót hétfőn találták holtan XVIII. kerületi lakásában, az ügy körülményei pedig azóta is komoly kérdéseket vetnek fel. Dudás Miki halála kapcsán a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen, ami tovább fokozta a közvélemény megrendülését – írj a Bors.

Dudás Miki halála után Schóbert Norbi Jr. szívszorító sorokat osztott meg Fotó: MW Bulvár

Dudás Miki halála után megszólalt Schóbert Norbi Jr.

A tragédia után számos híresség fejezte ki részvétét, köztük Schóbert Norbi Jr. is, aki a közösségi oldalán szívszorító sorokkal emlékezett meg barátjáról. Bejegyzésében felidézte közös élményeiket, amelyek a Farm VIP forgatása alatt alakították ki közöttük az őszinte barátságot.

„Felfoghatatlan számomra, ami történt… Két hónapja még ünnepeltelek és szurkoltam neked, most pedig azzal kell szembesülnöm, hogy többé nem találkozunk.”

Norbi Jr. arról is írt, hogy Dudás Miki mindig támogatta őt a műsor alatt, és nemcsak sportolóként, hanem emberként is példát mutatott számára.

„Nemcsak sportolót, hanem embert veszítettünk”

A fiatal influenszer szerint Dudás Miki nem csupán egy kivételes sportoló volt, hanem tiszta szívű, segítőkész barát, akivel bármikor ott tudták folytatni a beszélgetést, ahol korábban abbahagyták. Posztját ezekkel a sorokkal zárta:

„Mikivel nemcsak egy felejthetetlen sportolót veszítettünk el, hanem egy igaz barátot is. Nyugodj békében, barátom!”

Gyászol, megtört Kiszel Tünde

Megdöbbentő tragédia rázta meg az országot január elején, amikor egy fiatal sportoló halálhíre látott napvilágot. Kiszel Tünde is csak keresi a szavakat, miután megrendítő körülmények között elveszítette egykori ismerősét.