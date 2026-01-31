Dudás Miki párja megtörte a csendet, megszólalt a temetés után

Dudás Miki temetése január 30-án zajlott, megható és megrendítő körülmények között. A világbajnok kajakost családtagok, barátok, sporttársak és tisztelők sokasága kísérte utolsó útjára. A szertartás után a figyelem Szigligeti Ivettre irányult, aki párja halála óta tudatosan kerülte a nyilvános megszólalást, most azonban fontos üzenetet fogalmazott meg - tájékoztat a Bors.

A Pestszentlőrinci temetőben helyezték végső nyugalomra Dudás Mikit



Megszólalt Dudás Miki párja a temetés után

Szigligeti Ivett a temetést követő napon közösségi oldalán fejezte ki háláját mindazoknak, akik lélekben vagy személyesen részt vettek a búcsúztatáson. Bejegyzésében kiemelte, hogy a rengeteg üzenet, ölelés és együttérzés erőt adott a családnak ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban.

Ivett hangsúlyozta: jó érzés volt megtapasztalni, milyen sok ember szívében hagyott nyomot Dudás Miki, és hogy a gyászban nincsenek egyedül.

Szigligeti Ivett reagált a Dudás Miki halálával kapcsolatos pletykákra

A megszólalás második, talán legfontosabb része a találgatásokra adott válasz volt. Szigligeti Ivett arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartózkodjanak a megalapozatlan és valótlan feltételezésektől, és mindenki tisztelettel őrizze meg Dudás Miki emlékét.

