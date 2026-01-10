Szenvedély és konfliktusok – új részletek Dudás Miki magánéletéről

Dudás Miki és Szigligeti Ivett szerelme tinédzserkorban indult, és bár az évek során többször szakítottak, újra és újra egymásra találtak.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett

Fotó: RTL

Két közös gyermekük, Nara és Miló születése még szorosabb köteléket jelentett közöttük, akkor is, amikor már nem éltek együtt. Ivett korábban úgy fogalmazott: nagyon intenzív volt a kapcsolatuk, rengeteg érzelemmel, konfliktussal és szeretettel – írja a Bors.

Dudás Miki szerelmi drámája

Szigligeti Ivett mindössze 17 éves volt, amikor megismerte a tragikus hirtelenséggel elhunyt világbajnok kajakost.

„Mindig is hullámzó kapcsolatban éltünk. Ha az emberek felmennek az internetre, nagyon sok mindent látnak, akár a Mikiről, akár rólam, ezt a részét nem szeretem a közösségi média világának.

Rengeteg volt a feszültség, szerintem nem titok, hogy az ember a hozzá legközelebb állón vezeti le ilyenkor a búját, baját, és arra az elhatározásra jutottunk, lehet, hogy picit jobb, ha elválunk. De a mai napig, köszönjük szépen, jól vagyunk, és nagyon jól működünk együtt. Borzasztó jó apuka a Miki, rengeteg programot csinálunk, sok időt vagyunk együtt” – fogalmazott több mint egy évvel ezelőtt Ivett, hozzátéve, hogy családként együtt voltak, de egy párt nem alkottak akkoriban.

A Bors cikke felidézi, hogy bár voltak terveik a közös jövőre, az élet végül másként alakult.

Dudás Miklós halála nemcsak a sportvilágot, hanem családját is megrázta, különösen gyermekeit, akiknek elvesztése felfoghatatlan tragédia. A történetük így egy nagy érzelmi hullámvasút emléke marad, amelyben a szerelem még a nehézségek ellenére is meghatározó volt.

Közben kiderült, hogy milyen sérülések miatt halhatott meg a világbajnok kajakozó. Dudás Miklóst január 5-én találták holtan otthonában. A férfinak megrepedt a légcsöve, és három súlyos fejsérülés is volt a sportoló holttestén.

Ha valóban gyilkosság történt, akkor a hatóságok ugyanazzal a módszerrel deríthetik fel a gyilkos kilétét, mint VV Fani ügyében.