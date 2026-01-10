Szenvedély és konfliktusok – új részletek Dudás Miki magánéletéről

Dudás Miki és Szigligeti Ivett szerelme tinédzserkorban indult, és bár az évek során többször szakítottak, újra és újra egymásra találtak.
Két közös gyermekük, Nara és Miló születése még szorosabb köteléket jelentett közöttük, akkor is, amikor már nem éltek együtt. Ivett korábban úgy fogalmazott: nagyon intenzív volt a kapcsolatuk, rengeteg érzelemmel, konfliktussal és szeretettel – írja a Bors.
Dudás Miki szerelmi drámája
Szigligeti Ivett mindössze 17 éves volt, amikor megismerte a tragikus hirtelenséggel elhunyt világbajnok kajakost.
„Mindig is hullámzó kapcsolatban éltünk. Ha az emberek felmennek az internetre, nagyon sok mindent látnak, akár a Mikiről, akár rólam, ezt a részét nem szeretem a közösségi média világának.
Rengeteg volt a feszültség, szerintem nem titok, hogy az ember a hozzá legközelebb állón vezeti le ilyenkor a búját, baját, és arra az elhatározásra jutottunk, lehet, hogy picit jobb, ha elválunk. De a mai napig, köszönjük szépen, jól vagyunk, és nagyon jól működünk együtt. Borzasztó jó apuka a Miki, rengeteg programot csinálunk, sok időt vagyunk együtt” – fogalmazott több mint egy évvel ezelőtt Ivett, hozzátéve, hogy családként együtt voltak, de egy párt nem alkottak akkoriban.
A Bors cikke felidézi, hogy bár voltak terveik a közös jövőre, az élet végül másként alakult.
Dudás Miklós halála nemcsak a sportvilágot, hanem családját is megrázta, különösen gyermekeit, akiknek elvesztése felfoghatatlan tragédia. A történetük így egy nagy érzelmi hullámvasút emléke marad, amelyben a szerelem még a nehézségek ellenére is meghatározó volt.
Közben kiderült, hogy milyen sérülések miatt halhatott meg a világbajnok kajakozó. Dudás Miklóst január 5-én találták holtan otthonában. A férfinak megrepedt a légcsöve, és három súlyos fejsérülés is volt a sportoló holttestén.
Ha valóban gyilkosság történt, akkor a hatóságok ugyanazzal a módszerrel deríthetik fel a gyilkos kilétét, mint VV Fani ügyében.