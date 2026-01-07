Szívszorító részleteket árult el Dudás Miklós édesanyja fia megtalálásáról és az utána történtekről

Dudás Miklós összetört anyja elmondta: képtelen elfogadni, hogy gyermeke nincs többé, és továbbra is azt érzi, Miki bármelyik pillanatban beléphet az ajtón. Mint fogalmazott, biztos benne, hogy fia nem ártott magának, hiszen imádta az életet, gyermekeit és különösen szoros kapcsolat fűzte kislányához - derül ki abból az interjúból, amit Klári adott a Borsnak.
Dudás Miklós halála előtt már aggódott a család
Klári szerint Miki édesapja halála óta még inkább egymás támaszai voltak, szinte „szimbiózisban” éltek.
Csak egy dologba tudok kapaszkodni, abba, hogy Miki az édesapjához ment
– mondta megtört hangon a tragikus hirtelenséggel elhunyt sportoló édesanyja, Klári.
Amikor az édesapját (Dudás Istvánt) elvesztettük, amit még mostanra sem hevertem ki, akivel 38 éven át szerettük egymást, azt hittem, ennél nagyobb fájdalom nincs, mert azt sosem hittem, hogy bármelyik gyermekem hamarabb megy el, mint én. Mindkét fiamat nagyon szeretem, de Mikivel mi szimbiózisban éltünk, ez a hatalmas mackó volt az én menedékem, biztonságom. Az, hogy ez a jóképű, életerős fiú elment, én ezt nem tudom feldolgozni, most is csak nyugtatóval tudok létezni. Miden nap legalább egyszer beszéltünk és gyakran találkoztunk is, olyankor nem úgy, mint más gyerekek, hogy csak úgy odaköszönnek, ő odajött hozzám, és úgy ölelgetett, ahogy csak ő tudott. Beburkolt a hatalmas ölelésével, megpuszilgatott. Ő egy csupa szív, jólelkű gyermek volt már kiskorában is, aki imádott élni, nevetni! Biztos vagyok benne, hogy ő nem tett kárt magában! Imádta a gyerekeit, kislányával, Mancival igazi apa-lánya szerelem volt köztük, ő ment érte, értük minden nap az óvodába, bölcsibe, Mancika volt a mindene!
- nyilatkozta a gyászoló anya.
Az édesanya felidézte azokat a napokat is, amikor hiába próbálták elérni Mikit. Eleinte nem aggódtak, ám amikor telefonja napokig ki volt kapcsolva, már a lakásához mentek, ahol végül kiderült a tragédia.
Újév első napján még beszélt a nagymamájával, neki mondta, hogy utána engem hív, de hiába vártam. De gondoltam, hogy biztosan elment egy nagyot bulizni, iszogatott, másnapos, ezért egy darabig nem aggódtunk Ivettel. De amikor még mindig folyamatosan kikapcsoltat jelzett a telefonja negyedikén, már oda mentem kocsival a lakásához, Ivett (Szigligeti Ivett, a szerk.) is volt ott, a szomszédok mondták, hogy a kutya ugatott. Kiabáltunk, rugdostuk az ajtót, kiáltottuk a nevét. De még mindig azt gondoltam, jó nincs baj, csak elment sétálni imádott kutyájával, meg sem fordult a fejemben…
Ivett mondta, hogy másnap odamegy, benne volt a kulcsa, azért kellett zárszakértőt hívni. Amikor aztán hétfőn Ivett még mindig nem hívott, én hívtam, és akkor már nem kellett semmit mondania… Nem hittem el, megszédültem, beütöttem a fejem, van egy repedés rajta! De ez sem érdekel, nem érdekel semmi, ha lenne egy olyan gyógyszer, amit ha beveszek, utánuk visz, akkor bevenném!
- idézi a Bors.
Kapcsolódó tartalmaink:
Kiderült, ki volt Dudás Miki mellett a halálakor
Az egész országot megrázta a hír egy fiatal sportoló haláláról. Dudás Miki halála körüli részletekről a rendőrség új információkat közölt. Most az is kiderült, ki volt mellette a tragédia idején.
Orvosi mulasztás, kokainos taxis: nem Dudás Miklós az egyetlen magyar sportoló, aki tragikusan fiatalon halt meg
Mint ismert, 34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakos, akinek a holttestét 2026. január 5-én találták meg a 18. kerületi lakásában. Nem Dudás Miklós az egyetlen, sok olyan korábbi magyar sportoló van, akik tragikusan fiatalon haltak meg. Korábban többek között Kolonics Györgyöt, Ocskay Gábort, Lázár Bencét, Fehér Miklóst vagy éppen Zavadszky Gábort is egy ország gyászolta.