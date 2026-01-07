Szívszorító részleteket árult el Dudás Miklós édesanyja fia megtalálásáról és az utána történtekről

Újév első napján még beszélt a nagymamájával, neki mondta, hogy utána engem hív, de hiába vártam. De gondoltam, hogy biztosan elment egy nagyot bulizni, iszogatott, másnapos, ezért egy darabig nem aggódtunk Ivettel. De amikor még mindig folyamatosan kikapcsoltat jelzett a telefonja negyedikén, már oda mentem kocsival a lakásához, Ivett (Szigligeti Ivett, a szerk.) is volt ott, a szomszédok mondták, hogy a kutya ugatott. Kiabáltunk, rugdostuk az ajtót, kiáltottuk a nevét. De még mindig azt gondoltam, jó nincs baj, csak elment sétálni imádott kutyájával, meg sem fordult a fejemben…

Ivett mondta, hogy másnap odamegy, benne volt a kulcsa, azért kellett zárszakértőt hívni. Amikor aztán hétfőn Ivett még mindig nem hívott, én hívtam, és akkor már nem kellett semmit mondania… Nem hittem el, megszédültem, beütöttem a fejem, van egy repedés rajta! De ez sem érdekel, nem érdekel semmi, ha lenne egy olyan gyógyszer, amit ha beveszek, utánuk visz, akkor bevenném!