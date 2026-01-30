Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

Veszély

Rendkívüli állapotot hirdettek Amerikában – Trump bejelentést tett

temető

Elkezdődött Dudás Miklós temetése – képek

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Végső nyugalomra helyezik Budapesten Dudás Miklóst. A temetés a Pestszentlőrinci temetőben lesz, ahol Dudás Miklóst édesapja és nagyapja mellé temetik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
temetőtemetésDudás Miklós

A Pestszentlőrinci temetőben helyezik végső nyugalomra Dudás Miklós világbajnok kajakozót – tájékoztat a Bors a helyszínről. 

A Pestszentlőrinci temetőben helyezik végső nyugalomra Dudás Miklós világbajnok kajakozót.
A Pestszentlőrinci temetőben helyezik végső nyugalomra Dudás Miklós világbajnok kajakozót.
Fotó: TV2

A temetésre a rokonok és családtagok már délelőtt megérkeztek, Dudás Miklós kislányát, Mancit az egyik családtag kísérte. A kislány egy rózsaszín plüsst tett a ravatalozóba édesapja fényképéhez. 

A mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miklós édesapja és nagyapja mellé temetik. 

Dudás Miklós január 5-én hunyt el az otthonában. A kajakos párja, Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat, mert napok óta nem tudták elérni a férfit. Dudás Miklós holttestét a lakásban találták meg, a rendőrség vizsgálatot indított. 

Dudás Miki, DudásMiki, temetés, Dudás Mikitemetés, 2026.01.30.,
Dudás Miki, DudásMiki, temetés, Dudás Mikitemetés, 2026.01.30.,
Dudás Miki, DudásMiki, temetés, Dudás Mikitemetés, 2026.01.30.,
Dudás Miki, DudásMiki, temetés, Dudás Mikitemetés, 2026.01.30.,
Galéria: Dudás Miki temetése
1/4
Dudás Miki temetésére a kislánya egy rózsaszín plüssel érkezett

 

Dudás Miklós kettős élete: a mosolygós bajnok, akit belül felemésztett a gyász és a teher

Felfoghatatlan tragédia vetett véget a mindössze 34 éves korábbi világbajnok kajakos életének, akire budapesti lakásában találtak rá holtan január 5-én. Bár családja és barátai bíztak benne, hogy a közelmúltbeli nehéz időszak után új életet kezd és edzőként tér vissza a sporthoz, a sors közbeszólt: Dudás Miklós élettelen testét korábbi párja jelzésére találták meg a hatóságok a belülről bezárt ingatlanban.

Ez várhat Dudás Miklós gyilkosára – megszólalt a jogász

Kezdetben Dudás Miki halálát közigazgatási eljárásban vizsgálták, ám a hatósági boncolás során olyan sérülések kerültek napvilágra, amelyek már büntetőeljárást indokoltak. Ennek nyomán a BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!