Elkezdődött Dudás Miklós temetése – képek

A Pestszentlőrinci temetőben helyezik végső nyugalomra Dudás Miklós világbajnok kajakozót – tájékoztat a Bors a helyszínről.
A temetésre a rokonok és családtagok már délelőtt megérkeztek, Dudás Miklós kislányát, Mancit az egyik családtag kísérte. A kislány egy rózsaszín plüsst tett a ravatalozóba édesapja fényképéhez.
A mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miklós édesapja és nagyapja mellé temetik.
Dudás Miklós január 5-én hunyt el az otthonában. A kajakos párja, Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat, mert napok óta nem tudták elérni a férfit. Dudás Miklós holttestét a lakásban találták meg, a rendőrség vizsgálatot indított.
Felfoghatatlan tragédia vetett véget a mindössze 34 éves korábbi világbajnok kajakos életének, akire budapesti lakásában találtak rá holtan január 5-én. Bár családja és barátai bíztak benne, hogy a közelmúltbeli nehéz időszak után új életet kezd és edzőként tér vissza a sporthoz, a sors közbeszólt: Dudás Miklós élettelen testét korábbi párja jelzésére találták meg a hatóságok a belülről bezárt ingatlanban.
Kezdetben Dudás Miki halálát közigazgatási eljárásban vizsgálták, ám a hatósági boncolás során olyan sérülések kerültek napvilágra, amelyek már büntetőeljárást indokoltak. Ennek nyomán a BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.