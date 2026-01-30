Elkezdődött Dudás Miklós temetése – képek

A Pestszentlőrinci temetőben helyezik végső nyugalomra Dudás Miklós világbajnok kajakozót – tájékoztat a Bors a helyszínről.

A Pestszentlőrinci temetőben helyezik végső nyugalomra Dudás Miklós világbajnok kajakozót.

Fotó: TV2

A temetésre a rokonok és családtagok már délelőtt megérkeztek, Dudás Miklós kislányát, Mancit az egyik családtag kísérte. A kislány egy rózsaszín plüsst tett a ravatalozóba édesapja fényképéhez.

A mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miklós édesapja és nagyapja mellé temetik.

Dudás Miklós január 5-én hunyt el az otthonában. A kajakos párja, Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat, mert napok óta nem tudták elérni a férfit. Dudás Miklós holttestét a lakásban találták meg, a rendőrség vizsgálatot indított.