Megrázó felvétel került elő Dudás Miklós utolsó megszólalásáról

A videóban – amit a Bors oldalán lehet megtekinteni – egy megtört, mégis felelősséget vállaló férfi beszél. Dudás Miklós nem önmagáról panaszkodik, hanem arról a felfoghatatlan veszteségről, amely tavaly érte családját: édesapját a szeme láttára bántalmazták egy pesterzsébeti benzinkúton. A férfi később belehalt sérüléseibe.

Dudás Miklós

MTI Fotó: Kovács Tamás

Dudás Miklós tragédiája megrendítette az országot

A tragédia összetörhette volna a világbajnokot, ám Dudás nem engedhette meg magának az összeomlást. Az interjúban elmondta, hogy édesanyját próbálta tartani lelkileg, miközben átvette apja örökségét is, a pesterzsébeti piacon működő három családi üzlet működtetése is az ő vállára nehezedett. Csendben tűrt, dolgozott, és próbált továbbmenni. Most azonban ő sincs többé.

Dudás Miklós halála megrendítette az országot. Az egykori világbajnok kajakozóra otthonában találtak rá, miután napokig nem lehetett elérni. A soron kívüli boncolás során olyan sérülésekre derült fény, amelyek miatt a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával nyomoz. A körülmények továbbra is tisztázatlanok.

A családot fél éven belül kettős tragédia sújtotta: az édesapa elvesztése után most az édesanyának kisebb gyermekét is el kellett gyászolnia. Dudás két gyermeke félárván maradt, az összetört édesanya nyugtatókon élve próbálja túlélni a feldolgozhatatlant.

