Tinderen bukott le Kocsis Lilkó párja

Az Exatlon Hungary korábbi sztárjának romantikus, idilli élete váratlan fordulatot vett: Reddit-felhasználók vették észre, hogy egy Patrik néven futó, hitelesített Tinder-profil bukkant fel az alkalmazásban, ami Marques-Airosa Patriké lehet.

Kocsis Lilkó, az Exatlon Hungary korábbi versenyzője volt

Fotó: MW archív

Sok rajongó most azon meditál, hogy tényleg válságba került-e Kocsis Lilkó házassága.

A kommentelők között most heves eszmecserék folynak.

Míg egyesek szerint a fotók alapján valóban Patrik profiljáról lehet szó, mások szerint könnyen előfordulhat, hogy csak egy átverésről vagy félreértésről van szó – különösen, hogy a profil korábban közös képekkel is tele volt, amelyeket aztán eltávolítottak – írja a BorsOnline.

A korábbi Exatlon-versenyző még nem szólalt meg

Tény, a Tinder párkereső applikáció hitelesítési rendszeréhez személyi okmány kell, hogy kiszűrjék a csalókat, így a profil mögött valódi személy állhat, ami tovább növeli a pletykákat. A rajongók most lázasan várják, mikor reagál maga Kocsis Lilkó vagy párja az üggyel kapcsolatban, és hogy a házasság valóban válságba került-e, vagy csupán egy közösségi média-félreértésről van szó.