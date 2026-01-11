Tinderen bukott le Kocsis Lilkó párja

Hírlevél
Váratlan fordulatot vehetett Kocsis Lilkó és párja, Marques-Airosa Patrik kapcsolata. A kedvelt Exatlon-versenyző férjét többen a Tinderen látták felbukkanni, ami azonnal találgatások sorát indította el az interneten.
Az Exatlon Hungary korábbi sztárjának romantikus, idilli élete váratlan fordulatot vett: Reddit-felhasználók vették észre, hogy egy Patrik néven futó, hitelesített Tinder-profil bukkant fel az alkalmazásban, ami Marques-Airosa Patriké lehet.

Exatlon
Kocsis Lilkó, az Exatlon Hungary korábbi versenyzője volt
Fotó: MW archív

Sok rajongó most azon meditál, hogy tényleg válságba került-e Kocsis Lilkó házassága. 

A kommentelők között most heves eszmecserék folynak. 

Míg egyesek szerint a fotók alapján valóban Patrik profiljáról lehet szó, mások szerint könnyen előfordulhat, hogy csak egy átverésről vagy félreértésről van szó – különösen, hogy a profil korábban közös képekkel is tele volt, amelyeket aztán eltávolítottak – írja a BorsOnline.

A korábbi Exatlon-versenyző még nem szólalt meg

Tény, a Tinder párkereső applikáció hitelesítési rendszeréhez személyi okmány kell, hogy kiszűrjék a csalókat, így a profil mögött valódi személy állhat, ami tovább növeli a pletykákat. A rajongók most lázasan várják, mikor reagál maga Kocsis Lilkó vagy párja az üggyel kapcsolatban, és hogy a házasság valóban válságba került-e, vagy csupán egy közösségi média-félreértésről van szó.

 

