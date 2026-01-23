Fenyő Miklós felépülése veszélyben? Megszólalt a család

Fenyő Miklós január 11-én került kórházba súlyos tüdőgyulladással, amely miatt hosszú hetekig tartó kezelésre szorult. Bár az alapbetegségből fokozatos javulás mutatkozik, az énekes szervezetét megterhelő szövődmények továbbra is komoly kihívást jelentenek az orvosok számára – írja a Bors.
Fenyő Miklós tüdőgyulladása után sem lélegezhet fel teljesen
A menedzsment korábban jelezte: még a kórházból való távozás után is hosszú rehabilitáció várhat a zenészre. A miskolci Kocsonyafesztivál programjába ugyan bekerült a neve, de egészségi állapota miatt a koncertet végül lemondták.
A hivatalos Facebook-oldalon közzétett helyzetjelentés szerint az énekes jó kezekben van, és hatalmas erőt merít abból a szeretetből, amelyet rajongói felé közvetítenek.
Fordulat Fenyő Miklós koncertjével kapcsolatban, rendkívüli döntés született
Nem így készült a miskolci fellépésre, de a sors közbeszólt. Fenyő Miklós súlyos betegsége miatt nem tud színpadra állni, ezért Horváth Charlie vállalta el az utolsó pillanatban a fellépést a Kocsonya Fesztiválon.