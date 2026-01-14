Újabb részletek érkeztek Fenyő Miklós állapotáról

Fenyő Miklós betegsége az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába, miután kiderült, hogy a zenész kórházi kezelés alatt áll. A híresség állapotáról több kollégája is megszólalt.

Fenyő Miklóst betegsége miatt kórházban kezelik

Fenyő Miklós betegsége és állapota

A 78 éves előadó tavaly december 28-án még az Erkel Színházban lépett fel. Novai Gábor, a Hungária basszusgitárosa szerint elképzelhető, hogy Fenyő Miklós betegsége már ekkor is jelen volt. Úgy emlékszik, a zenész influenzával küzdhetett, amit nem sikerült teljesen kihevernie, és ez vezethetett később tüdőgyulladáshoz.

Novai szerint Fenyő Miklós nem akarta újra lemondani év végi koncertjét, ezért nem mutatta, ha rosszul érzi magát.

Ezzel szemben Fehér Tamás, a Candymen duó tagja más tapasztalatokról számolt be. Elmondása szerint a próbák és a fellépés során nem látta betegnek Fenyő Miklóst. Bár tudott róla, hogy időnként fújta az orrát és köhögött, a zenész végig energikus volt, nem ült le, és közel háromórás, lendületes koncertet adott.

Fehér Tamás szerint Fenyő Miklós állapota a fellépés idején stabilnak tűnt, semmi nem utalt súlyos betegségre.

Fenyő Miklós kórházban van, állapotáról a család és közeli ismerősei csak korlátozott információkat osztanak meg. Zenésztársai szerint elképzelhető, hogy nem akarta újra lemondani év végi koncertjét, ezért nem mutatta, ha rosszul érzi magát – derül ki a BORS cikkéből.

Súlyos betegsége miatt nagy az aggodalom a zenésztársak körében, a család pedig csak korlátozott információkat oszt meg. Fenyő Miklós jelenleg kórházi kezelés alatt áll tüdőgyulladással.