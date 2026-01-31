Sírva emlékezett Charlie: „Nagyon szerettem Mikit”

Szombat hajnalban, 2026. január 31-én, hunyt el Fenyő Miklós, aki az elmúlt hetekben súlyos betegséggel küzdött. Állapota miatt rajongók és pályatársak egyaránt aggódtak, a tragikus hír pedig mélyen megrázta a magyar zenei életet. A Hungária egykori frontemberének elvesztése sokak számára egy korszak lezárását jelenti.
Charlie búcsúja Fenyő Miklóstól: „Egy barátot és egy korszakot veszítettem el”
Charlie rekedten, elcsukló hangon beszélt arról, mit jelent számára Fenyő Miklós halála. Elmondta: nem csupán egy pályatársat gyászol, hanem egy lelki társat, akivel közös volt a múltjuk és a gondolkodásuk is.
Nagyon szerettem Mikit. Az utóbbi időben is találkoztunk fellépéseken, és kiderült, hogy egyformán gondolkodunk
– mondta megrendülten.
„Nem tudom, ki jön még utána…”
Charlie szerint Fenyő Miklós elvesztése egy fájdalmas sorozat újabb állomása. Szavai mögött ott volt egy egész generáció félelme az elmúlástól:
Nem tudom, kik jönnek még utána… talán már én vagyok a következő?
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az elmúlt években túl sok barátjától kellett búcsúznia.
