Sírva emlékezett Charlie: „Nagyon szerettem Mikit”

Szombat hajnalban, 2026. január 31-én, hunyt el Fenyő Miklós, aki az elmúlt hetekben súlyos betegséggel küzdött. Állapota miatt rajongók és pályatársak egyaránt aggódtak, a tragikus hír pedig mélyen megrázta a magyar zenei életet. A Hungária egykori frontemberének elvesztése sokak számára egy korszak lezárását jelenti.

Fenyő Miklós koncertje Keszthelyen 2013-ban

Fotó: MTI/Turcsi Gábor

Charlie búcsúja Fenyő Miklóstól: „Egy barátot és egy korszakot veszítettem el”

Charlie rekedten, elcsukló hangon beszélt arról, mit jelent számára Fenyő Miklós halála. Elmondta: nem csupán egy pályatársat gyászol, hanem egy lelki társat, akivel közös volt a múltjuk és a gondolkodásuk is.

Nagyon szerettem Mikit. Az utóbbi időben is találkoztunk fellépéseken, és kiderült, hogy egyformán gondolkodunk

– mondta megrendülten.

„Nem tudom, ki jön még utána…”

Charlie szerint Fenyő Miklós elvesztése egy fájdalmas sorozat újabb állomása. Szavai mögött ott volt egy egész generáció félelme az elmúlástól:

Nem tudom, kik jönnek még utána… talán már én vagyok a következő?

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az elmúlt években túl sok barátjától kellett búcsúznia.

