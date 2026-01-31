Sírva emlékezett Charlie: „Nagyon szerettem Mikit”

Hírlevél
Megrendítő szavakkal szólalt meg a gyász napján a magyar rock and roll egyik meghatározó alakja. Fenyő Miklós halálát Charlie törött hangon, fájdalmas őszinteséggel idézte fel a Bors újságírójának.
Fenyő Miklós

Szombat hajnalban, 2026. január 31-én, hunyt el Fenyő Miklós, aki az elmúlt hetekben súlyos betegséggel küzdött. Állapota miatt rajongók és pályatársak egyaránt aggódtak, a tragikus hír pedig mélyen megrázta a magyar zenei életet. A Hungária egykori frontemberének elvesztése sokak számára egy korszak lezárását jelenti.

Fotó: MTI/Turcsi Gábor

