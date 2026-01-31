Megszólalt Fenyő Miklós menedzsere a tragédia után

Hírlevél
Lesújtó hír rázta meg a hazai zenei életet: egy korszak ikonikus alakját veszítettük el. Fenyő Miklós halálának híre szombat reggel érkezett, és pillanatok alatt végigsöpört az egész országon.
Fenyő Miklós a magyar rock and roll egyik meghatározó úttörője volt, akinek pályája évtizedeken át formálta a könnyűzenei életet. Halála nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is megrendítette. Az elmúlt hetekben már érkeztek hírek az egészségi állapotáról, ám a végső fejlemény így is váratlanul érte a közvéleményt - írja a Bors.

Fenyő Miklós a magyar rock and roll egyik legismertebb alakja volt
Mi okozta Fenyő Miklós halálát?

Fenyő Miklós január nagy részét kórházi kezelés alatt töltötte. Menedzsere korábban arról tájékoztatott, hogy az énekest tüdőgyulladással ápolják, és a kezelések során szövődmények is felléptek. Bár a közösségi oldalán nemrég még lassú javulásról számoltak be, a szervezete végül feladta a küzdelmet. A halál pontos körülményeiről további részleteket egyelőre nem közöltek.

Mit mondott Fenyő Miklós menedzsere?

Fenyő Miklós menedzsere, Környei Attila megrendülten erősítette meg a tragikus hírt. Elmondása szerint számára is felfoghatatlan a történtek súlya, és egyelőre nehéz szavakba öntenie a veszteséget. Megköszönte az elmúlt hetekben érkező rengeteg biztatást és jókívánságot, majd megértést kérve megszakította a beszélgetést.

Egyelőre még én sem fogtam fel, hogy erről kell beszélnem. Felfoghatatlan tragédia, nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok

- mondta Környei Attila.

Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda

A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.

