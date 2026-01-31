Megszólalt Fenyő Miklós menedzsere a tragédia után

Fenyő Miklós a magyar rock and roll egyik meghatározó úttörője volt, akinek pályája évtizedeken át formálta a könnyűzenei életet. Halála nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is megrendítette. Az elmúlt hetekben már érkeztek hírek az egészségi állapotáról, ám a végső fejlemény így is váratlanul érte a közvéleményt - írja a Bors.

Fenyő Miklós a magyar rock and roll egyik legismertebb alakja volt

Fotó: Móricz Simon

Mi okozta Fenyő Miklós halálát?

Fenyő Miklós január nagy részét kórházi kezelés alatt töltötte. Menedzsere korábban arról tájékoztatott, hogy az énekest tüdőgyulladással ápolják, és a kezelések során szövődmények is felléptek. Bár a közösségi oldalán nemrég még lassú javulásról számoltak be, a szervezete végül feladta a küzdelmet. A halál pontos körülményeiről további részleteket egyelőre nem közöltek.

Mit mondott Fenyő Miklós menedzsere?

Fenyő Miklós menedzsere, Környei Attila megrendülten erősítette meg a tragikus hírt. Elmondása szerint számára is felfoghatatlan a történtek súlya, és egyelőre nehéz szavakba öntenie a veszteséget. Megköszönte az elmúlt hetekben érkező rengeteg biztatást és jókívánságot, majd megértést kérve megszakította a beszélgetést.

Egyelőre még én sem fogtam fel, hogy erről kell beszélnem. Felfoghatatlan tragédia, nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok

- mondta Környei Attila.