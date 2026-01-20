Új információkat közölt Fenyő Miklós menedzsere, ilyen állapotban van az énekes

Hírlevél
1 órája
Egyre nagyobb az aggodalom a rajongók körében, miután újabb koncertet kellett lemondani. Fenyő Miklós egészségi állapotáról most a menedzser szólalt meg, de a hírek továbbra sem megnyugtatóak.
fenyő miklóshungáriakórház

Fenyő Miklós, a Hungária legendás frontembere január közepe óta kórházban van súlyos tüdőgyulladás miatt. A zenész állapota egyelőre nem javult annyit, hogy visszatérhessen a színpadra, ezért újabb fellépést kellett lemondani, ami tovább növelte az aggodalmat a rajongók körében – írja a Bors cikke.

Fenyő Miklós továbbra is kórházi kezelés alatt áll, ezért újabb koncertjét kellett lemondani.
Fenyő Miklós továbbra is kórházi kezelés alatt áll, ezért újabb koncertjét kellett lemondani.
Fotó: Facebook

Miért marad el Fenyő Miklós koncertje?

A február elejére tervezett miskolci fellépés a Kocsonyafesztivál záróprogramja lett volna, azonban az orvosok határozott utasítása miatt erre nem kerülhet sor. A menedzsment szerint még abban az esetben sem állhatna színpadra, ha az énekes a napokban elhagyhatná a kórházat.

Mit mondott Fenyő Miklós állapotáról a menedzser?

Fenyő Miklós menedzsere, Környei Attila elmondta: a gyógyulás hosszú időt vesz igénybe. Az orvosok szerint a kórházi kezelés után is legalább másfél hónapos felépülésre lenne szükség, így addig biztosan nem vállalhat fellépéseket.

Sajnos az állapotáról ennél többet nem tudok mondani, a család kérésére, de továbbra is kórházban van

 – fogalmazott a menedzser.

Ki lép fel Fenyő Miklós helyett?

A szervezők közlése szerint a fesztivál nem marad zárókoncert nélkül: Horváth Charlie lép majd színpadra vasárnap este zenekarával. A Kocsonyafesztivál Facebook-oldalán hangsúlyozták, hogy bíznak benne, Fenyő Miklós fellépését egy későbbi időpontban pótolni tudják.

Mikor térhet vissza Fenyő Miklós a színpadra?

Konkrét dátum egyelőre nincs. A menedzsment szerint legkorábban hónapok múlva jöhet szóba a visszatérés, és az is csak akkor, ha az orvosok engedélyezik. Felmerült, hogy egy őszi fesztiválon pótolhatják a fellépést, de ez teljes mértékben az énekes állapotától függ.

 

