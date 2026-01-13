Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

!!!

Őrjöngenek a világvezetők: a legismertebb orosz tévés botrányos dolgokat mondott

Fenyő Miklós

Nagy lehet a baj? Borzasztóan aggódnak zenésztársai a kórházba került Fenyő Miklósért

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos betegsége miatt nagy az aggodalom a zenésztársak körében, a család pedig csak korlátozott információkat oszt meg. Fenyő Miklós jelenleg kórházi kezelés alatt áll tüdőgyulladással.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fenyő Miklóstüdőgyulladászenésztárskórház

Egykori társai folyamatos kapcsolatban vannak egymással, és várják a család jelzését a látogatásról. Fenyő Miklós állapotáról Dolly és Novai Gábor is csak annyit tud, amennyit a család enged írja a Bors.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós állapotáról kórházba kerülése óta nem lehet tudni semmit.
Fotó: Facebook

Összetört a szakma a kórházba került Fenyő Miklós miatt

Dolly a TV2 Mokka műsorában elmondta, hogy most a legfontosabb a felépülés. Novai Gábor szerint

 ugrásra készen vagyunk, hogy menjünk be hozzá,

amint erre lehetőség nyílik. A zenész úgy véli, Fenyő influenzás lehetett a Fenyőünnep koncert előtt. Az Erkel Színház színpadán tartott fellépés után talán nem volt ideje kipihenni magát. A Hungária basszusgitárosa szerint ez vezethetett a tüdőgyulladás kialakulásához. A művész korábban arról beszélt, hogy a zenekar tagjai újra harmóniában vannak. Orvosi szakértő szerint 

az idősebb szervezetnél a fertőzések súlyosabb szövődményeket okozhatnak, 

ezért fontos az időben megkezdett kezelés. Több pályatárs, köztük Szandi, Dévényi Tibor, Szikora Róbert és Korda György is a zenész mielőbbi gyógyulásában bízik.

Hivatalos bejelentést tettek a zenész kórházba kerüléséről

Hogy Fenyő Miklós jelenleg tüdőgyulladás miatt kórházi kezelés alatt áll, ezt a zenész hivatalos Facebook-oldalán közölték, és arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!