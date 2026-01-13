Nagy lehet a baj? Borzasztóan aggódnak zenésztársai a kórházba került Fenyő Miklósért

Egykori társai folyamatos kapcsolatban vannak egymással, és várják a család jelzését a látogatásról. Fenyő Miklós állapotáról Dolly és Novai Gábor is csak annyit tud, amennyit a család enged – írja a Bors.

Fenyő Miklós állapotáról kórházba kerülése óta nem lehet tudni semmit.

Fotó: Facebook

Összetört a szakma a kórházba került Fenyő Miklós miatt

Dolly a TV2 Mokka műsorában elmondta, hogy most a legfontosabb a felépülés. Novai Gábor szerint

ugrásra készen vagyunk, hogy menjünk be hozzá,

amint erre lehetőség nyílik. A zenész úgy véli, Fenyő influenzás lehetett a Fenyőünnep koncert előtt. Az Erkel Színház színpadán tartott fellépés után talán nem volt ideje kipihenni magát. A Hungária basszusgitárosa szerint ez vezethetett a tüdőgyulladás kialakulásához. A művész korábban arról beszélt, hogy a zenekar tagjai újra harmóniában vannak. Orvosi szakértő szerint

az idősebb szervezetnél a fertőzések súlyosabb szövődményeket okozhatnak,

ezért fontos az időben megkezdett kezelés. Több pályatárs, köztük Szandi, Dévényi Tibor, Szikora Róbert és Korda György is a zenész mielőbbi gyógyulásában bízik.

Hivatalos bejelentést tettek a zenész kórházba kerüléséről

Hogy Fenyő Miklós jelenleg tüdőgyulladás miatt kórházi kezelés alatt áll, ezt a zenész hivatalos Facebook-oldalán közölték, és arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.