Megható üzenet: így búcsúzik Korda György Fenyő Miklóstól

Szombat hajnalban, 2026. január 31-én, Budapesten, 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a magyar rock and roll egyik legismertebb és legmeghatározóbb alakja, a Hungária egykori frontembere. A gyászhírt a zenész hivatalos közösségi oldalán tették közzé, amelynek pillanatok alatt híre ment: pályatársak és rajongók ezrei búcsúznak tőle megrendülten.

Fenyő Miklós koncertje Keszthelyen 2013-ban

Fotó: MTI/Turcsi Gábor

Gyászba borult az ország

Az elmúlt hetekben egyre aggasztóbb hírek érkeztek az énekes egészségi állapotáról. Január elején vált ismertté, hogy súlyos tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorult, állapota pedig rövid időn belül rohamosan romlott. Fenyő Miklós betegsége a közélet figyelmének középpontjába került, hiszen a fertőzés komoly szövődményeket okozott, amelyek végül végzetesnek bizonyultak.

Fenyő Miklós halála megrázta a magyar zenei életet

A hír hallatán a magyar könnyűzenei élet szereplői egymás után szólaltak meg. Generációk nőttek fel dalain, a Hungária slágerei pedig máig megkerülhetetlen részei a hazai popkultúrának. Koncertjei, televíziós szereplései és karakteres személyisége miatt Fenyő Miklós nem csupán zenész volt, hanem igazi ikon.

Különösen megrendítő sorokkal emlékezett meg róla Korda György és Balázs Klári, akik közösségi oldalukon tették közzé búcsújukat. Mint írták, legutóbb a 2025-ös Év Sportolója gálán álltak egy színpadon, ahol még a régi, jól ismert poénok is előkerültek a backstage-ben.

