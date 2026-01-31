Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Olvasta?

Döbbenetes! Felakasztotta magát egy ötödik osztályos tanuló Ercsiben

Fenyő Miklós

Megható üzenet: így búcsúzik Korda György Fenyő Miklóstól

33 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghatározó életmű, ikonikus dalok, generációkon átívelő hatás – így emlékeznek a magyar rock and roll egyik legnagyobb alakjára. Fenyő Miklós munkássága örök nyomot hagyott a hazai könnyűzenében, halálhíre pedig mélyen megrázta az országot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fenyő MiklósKorda Györgybúcsú

Szombat hajnalban, 2026. január 31-én, Budapesten, 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a magyar rock and roll egyik legismertebb és legmeghatározóbb alakja, a Hungária egykori frontembere. A gyászhírt a zenész hivatalos közösségi oldalán tették közzé, amelynek pillanatok alatt híre ment: pályatársak és rajongók ezrei búcsúznak tőle megrendülten.

Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós koncertje Keszthelyen 2013-ban
Fotó: MTI/Turcsi Gábor

Gyászba borult az ország

Az elmúlt hetekben egyre aggasztóbb hírek érkeztek az énekes egészségi állapotáról. Január elején vált ismertté, hogy súlyos tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorult, állapota pedig rövid időn belül rohamosan romlott. Fenyő Miklós betegsége a közélet figyelmének középpontjába került, hiszen a fertőzés komoly szövődményeket okozott, amelyek végül végzetesnek bizonyultak.

Fenyő Miklós halála megrázta a magyar zenei életet

A hír hallatán a magyar könnyűzenei élet szereplői egymás után szólaltak meg. Generációk nőttek fel dalain, a Hungária slágerei pedig máig megkerülhetetlen részei a hazai popkultúrának. Koncertjei, televíziós szereplései és karakteres személyisége miatt Fenyő Miklós nem csupán zenész volt, hanem igazi ikon.

Különösen megrendítő sorokkal emlékezett meg róla Korda György és Balázs Klári, akik közösségi oldalukon tették közzé búcsújukat. Mint írták, legutóbb a 2025-ös Év Sportolója gálán álltak egy színpadon, ahol még a régi, jól ismert poénok is előkerültek a backstage-ben.

A teljes cikket a BORS oldalán olvashatják.

Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Galéria: Elhunyt Fenyő Miklós – képek
1/21
Fenyő Miklós

További tartalmaink:

Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda

A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.

A Hotel Menthol fénye kialudt – ezekkel a slágerekkel emlékezünk Fenyő Miklósra

A magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb korszakát idézi fel a Hungária zenekar, amelynek slágerei generációkat kötnek össze. A zenekar ikonikus hangzását és lendületét nagyban meghatározta Fenyő Miklós, akinek nevéhez a hazai rock and roll aranykora fűződik. A mai napon érkezett szomorú hír különösen fájóvá teszi ezeknek a daloknak az újrahallgatását – ugyanakkor még inkább emlékeztet arra, mekkora örökséget hagyott maga után.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!