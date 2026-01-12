Váratlan bejelentés érkezett – Fodor Zsóka nagymama lett!

A színművésznő hosszú ideje nem tartotta a kapcsolatot egykori családi kötelékeivel, ám az idei karácsony váratlan fordulatot hozott. Fodor Zsóka egy telefonhívás révén tizenöt év után ismét beszélt keresztlányával, akit korábban elveszettnek hitt - írja a Bors.

Fodor Zsóka számára a karácsonyi csoda egy váratlan telefonhívással érkezett

Fotó: Bors

Fodor Zsóka karácsonykor kapta vissza elveszett családját

A hívás karácsony szent estéjén érkezett, amikor a színművésznő otthon tartózkodott. A vonal túloldalán keresztlánya jelentkezett, akivel másfél évtizede semmilyen kapcsolatuk nem volt. A beszélgetés során szóba kerültek a közös múlt emlékei, valamint az is, hogy a hosszú évek ellenére a személyes kötődés nem szűnt meg. A kapcsolat újraindulása egyben azt is jelentette, hogy a családi viszony ismét élővé vált.

Fodor Zsóka telefonja 15 év után szólalt meg

A keresztlány eltűnésének hátterében egy régi félreértés állt, majd később külföldre költözött. A mostani hívás során derült ki, hogy aFodor Zsóka keresztlányának időközben gyermeke született, akinek nincs nagymamája. Ekkor hangzott el a kérés, amely új szerepet adott a színművésznő életének. A karácsonyi beszélgetés eredményeként Fodor Zsóka nagymama lett, ami számára az ünnep egyik legfontosabb eseményévé vált.

