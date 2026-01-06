Gáspár Zsolti gyászol – súlyos veszteség érte

Gáspár Zsolti megtörten beszélt a január 5-én elhunyt Dudás Miklós haláláról, amely sokkolta a sport- és a médiavilágot. A Zsolti Gazdaként ismert televíziós szereplő szerint a történtek felfoghatatlanok, és hangsúlyozta: „Ennek nem lett volna szabad megtörténnie.” - tájékoztat a Bors.

Gáspár Zsolti megtörten emlékezett vissza a Farm VIP forgatásain megismert sportolóra

Fotó: Homoki Attila / Homoki Attila

Gáspár Zsolti megszólalt Dudás Miki haláláról

Gáspár Zsolti és Dudás Miklós a Farm VIP harmadik évadában ismerkedtek meg, ahol a világbajnok kajakozó a döntő közeléig jutott, végül harmadik helyen végzett. Zsolti Gazda felidézte, hogy a műsor során egy segítőkész, becsületes és jókedvű embert ismert meg benne, aki minden feladatban helytállt, és végig sportszerű maradt.

A tragikus hír Gáspár Zsoltit is váratlanul érte: elmondása szerint a családja értesítette a történtekről, ami mélyen megrázta. Különösen fájdalmasnak nevezte, hogy Dudás Miklós fiatalon, szerető családja mellett hunyt el, és részvétét fejezte ki az édesanyának, a feleségnek és a gyermekeknek.

